台企銀總經理李國忠任代理董事長 今起生效
臺企銀（2834）今天公告召開臨時常務董事會推選常務董事暨總經理李國忠代理董事長，今天起生效，由於台企銀原任董事長劉佩真自22日起解任職務生效，因此台企銀今天開臨時常董會推選李國忠代理董事長。
劉佩真因遭檢調搜索，依涉特別背信罪偵辦，之後又遭立委黃國昌爆料劉佩真是因為上任台企銀董座初期請長假之後銷假領取高額績效獎金，所以被檢調調查。行政院、財政部對此事都沒有多做評論，希望給當事人處理的空間，21日財政部發出解任劉佩真董事函，劉佩真確定卸任才發聲明稿表明自己在18日主動請辭。台企銀則是等到今天才召開臨時常董會推選李國忠代理董事長。
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