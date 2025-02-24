日本必備！國泰CUBE卡快閃權益「日本賞」 指定日系消費最高10%回饋

春暖花開賞櫻之際，看準日本穩居國人熱門旅遊目的地，2025年CUBE信用卡再度重磅推出「日本賞」快閃權益優惠。即日起至4月30日，不僅赴日指定旅遊消費、國內指定日系品牌，享最高10%小樹點(信用卡)回饋無上限 ，更加碼「指定航空優先行李」、「日系餐飲名店保留訂位」等卡友限定服務，若搭配登入「國泰優惠CUBE Rewards App」，還能享天天免費抽東京雙人來回機票及使用小樹點兌換超值商品，回饋升級超有感，滿足哈日族的消費體驗需求。

國泰世華CUBE信用卡2024年3月推出首檔快閃權益「日本賞」深受卡友喜愛，活動期間卡友於日本刷卡消費金額較前年同期成長高達3倍，順應卡友旅日及日系品牌消費需求，2025年「日本賞」快閃權益升級再回歸，針對有計畫前去日本旅遊的卡友，只要持CUBE信用卡切換至「日本賞」權益，不僅日本實體消費3.5%小樹點(信用卡)、Apple錢包指定交通卡儲值(SUICA、PASMO、ICOCA)5%小樹點(信用卡)回饋，至指定旅遊通路購買機票、住宿、行程票券，更享最高10%小樹點(信用卡)回饋。

沒有旅日計畫但喜愛日本的卡友，在台灣也能享有指定日系商品優惠，包括：王品瘋Pay日系餐廳(陶板屋、藝奇、Oh my!原燒、聚日式鍋物、品田牧場、肉次方、阪前和牛鐵板燒)、DON DON DONKI唐吉軻德、台灣壽司郎、台灣樂天市場等消費同樣最高10%小樹點(信用卡)回饋。

國泰世華亦攜手特定商家為CUBE卡友獨家打造專屬消費禮遇。想出國旅遊，於台灣虎航（6757）指定網頁購票可享「優先行李」；想吃星級美食，於指定inline平台預約彧割烹、承、鳥苑等星級或人氣日系餐飲名店，享專屬保留場次與饗宴套餐；想逛街血拚，綁定新光三越skm pay於新光三越實體門市指定日系品牌消費，累積滿額最高10% Skm points回饋。

國泰世華更聯手「國泰優惠CUBE Rewards App」放大回饋，日本賞活動期間(即日起至4月30日)刷卡累積的小樹點(信用卡)除了可超值兌換眾多日系商家票券，還能兌換「500盤x昭和食堂」美食饗宴、指定航空里程/飯店積分最高加碼50%回饋等好康，登入「國泰優惠App」更可天天免費抽國泰航空東京雙人來回機票、亞洲萬里通里數、Klook折抵金等好禮。完成指定任務(切換日本賞權益方案刷卡消費指定通路+兌換指定活動票券)還有機會抽中活動期間日本賞權益之刷卡消費免單優惠，最高回饋價值達新台幣10萬元。

為滿足卡友日本旅遊多元服務體驗，國泰世華2月起陸續與國際發卡組織推出卡友專屬禮遇，包括萬事達卡獨家提供國泰世華銀行萬事達卡持卡人使用小樹點(信用卡)就有機會兌換炙手可熱的世界級棒球賽事門票，讓卡友可前往東京一睹世界大賽冠軍球隊一球入魂的風采；另也和Visa攜手合作2月17日起提供國泰世華Visa持卡人獨家以小樹點(信用卡)兌換4月2日 Red Bull Showrun Powered by Honda東京賽車封街展演門票與VIP Lounge專屬體驗 ，提供卡友至東京感受Red Bull Showrun Powered by Honda全方位震撼體驗。

國泰世華CUBE信用卡持續以「1+N」權益經營模式，隨時依據市場動態與客戶需求，彈性調整權益方案與消費通路，並持續攜手商戶致力提供卡友全面消費體驗，同時卡友也享有信用卡提供的旅遊不便險、旅行平安險，讓外出旅遊也能有保障。國泰世華將持續堅守品牌理念「為可能 竭盡所能」，提供客戶更優質與全方位數位金融服務體驗。