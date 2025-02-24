證交所公開資訊觀測站優化網站正式上線 提升使用者優質體驗

臺灣證券交易所為全面提升投資大眾對公開資訊觀測站的使用體驗，使投資人能快速取得並善用正確的投資理財資訊，2024年10月21日提供公開資訊觀測站（MOPS）優化網站供投資人體驗試用，經過數個月的使用者體驗後，24日正式完成公開資訊觀測站網址調整上線作業。盤點公開資訊觀測站（MOPS）優化網站功能，提供全新網頁入口設計、重新架構功能選單、增設常用功能區塊、響應式網頁設計、功能對照索引等五大亮點，採直觀的UI／UX設計，改善閱讀舒適度，使用功能選單分類清楚，查找資料時更為省時、便利，提升使用者優質體驗，廣獲使用者好評。

證交所提醒，優化網站正式以（ https://mops.twse.com.tw ）網址提供服務；另為減少網址轉換對使用者操作使用影響，原公開資訊觀測站將以（ https://mopsov.twse.com.tw ）網址供投資大眾使用。

作為提升投資環境友善度、增強資訊揭露的重要平台，公開資訊觀測站藉由介面優化為投資大眾提供了更佳的使用體驗，展望未來，證交所將持續收集使用者回饋意見，精進以滿足投資者的需求。