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出國卡刷爆 AFTEE無現金支付申請跨境交易功能

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
AFTEE先享後付總經理角元友樹（中）表示，目前以專案向數發部申請跨境交易。記者林莉／攝影
AFTEE先享後付總經理角元友樹（中）表示，目前以專案向數發部申請跨境交易。記者林莉／攝影

隨著消費者習慣改變，無卡支付成為新型態支付方式之一， AFTEE先享後付總經理角元友樹今天表示，目前以專案向數發部申請跨境交易，由於許多消費者在前往海外旅遊時，購買機票、住宿占了許多信用卡額度，考慮消費者方便性，希望能開放無現金支付跨境交易功能，提供更方便服務。

台灣先享後付（Buy Now Pay Later；簡稱BNPL）領導品牌「AFTEE先享後付」表示，自2018進入台灣市場，目前用戶突破160萬，累積合作超過4000家商戶，去年年度總訂單相較前年成長34%，今年有望年再提升50%，展望將與更多商戶合作，擴大AFTEE消費生態系。

AFTEE先享後付表示，台灣目前無現金支付比率達65%，加上金管會去年訂定「台灣無現金支付」目標，推動2026年的無現金支付總筆數達到80億元，金額達到10兆元，而最新數據顯示，總比數為83.07億筆，且金額為8.3兆元，達標率為83%，顯示無現金支付趨勢與市場需求。

角元友樹說，AFTEE先享後付致力導入更多無現金支付選項，2020年來台灣非現金繳費比例逐年增長，2023年比例首度超越線下繳費，目前約有6成採數位支付管道。

角元友樹表示，今年會員人數突破160萬，凸顯BNPL接受度提升，加上AFTEE先享後付因應龐大的運算需求，風險控管模組與額度機制也逐年優化，並透過穩定還款累積信用換取額度，深化會員消費觀念，且目前具有良好還款能力、黏著度高的用戶持續提升，其中額度兩萬元以上的高消費活躍用戶在2024年增加40%，加上透過公司內部調查，超過80%用戶了解良好繳費記錄能提升使用額度，不僅建立用戶消費紀律，也降低負面風險發生，實現雙向共好目標。

角元友樹說，2024年，串連商家累積突破4000家，且首次延伸至非實體商品、勞務行消費的商戶，藉由增加服務串接的產業、加強既有合作夥伴，希望消費者門檻降低，整體而言，2024年較前年總訂單成長34%，用戶回購為1.4倍，回購6次以上的高黏著度用戶成長最多。

角元友樹表示，今年聚焦用戶服務優化、商戶功能的雙戶並進策略，將與更多新興產業結盟，如共享經濟服務、生活勞務與訂閱制等服務，讓消費者只需結帳一次便可輕鬆訂購長期服務，不僅將支付服務融入更多生活場景，也展現BNPL多元服務類別的應用情境。

消費 跨境交易

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