全球人壽新秀成長營 助Z世代解鎖人生新成就

全球人壽為加強業務人才培育和發展，每年舉辦二次「全球新秀成長營」，匯聚全國符合資格的新進業務夥伴，藉由動態體驗式的學習交流，跳脫思維，解鎖成就。2024年以「突破極限 夢想實現」為年度主軸，下半年擴大舉辦，邀集想衝業績和想拚人力的新秀共同參與，期許在新人養成階段即種下增員種子，致力於業績及組織發展並重的「二刀流」精神。

「全球新秀成長營」2天1夜訓練課程融入組織發展技巧，邀請外聘講師與內部菁英傳授成功秘訣。除了課堂傳授之外，更透過同儕隊友的互相激發，擴大學習綜效。互動式體驗的引導設計，有效提高新秀的情緒價值，強化拚勁與信念，例如「APP團隊數位尋寶」、「循環迷宮」等，讓新秀們從一開始的挫折、無助、懷疑人生，到團隊成功挑戰自己的紀錄，不斷解鎖新關卡，展現突破極限的精神。

全球人壽訓練發展處主管提醒新秀們要勇敢突破自己的舒適圈，保險事業最重要的兩件事就是尋找準客戶與尋找服務接班人，並引用中華隊12強奪冠的故事勉勵新秀們拿出拚勁和想贏的態度，找出自己的優勢、善用公司資源，全力以赴ALL IN。

「全球新秀成長營」有個口碑相傳的文化，就是「大學長/大學姐限定回歸授課」，本期由業務經理大學姐親授如何刷新個人故事魅力，提高增員磁吸力，只要每天前進一小步，改變就從今天起。

本期Z世代新秀也無私分享個人真實經驗，包括：18歲大一生，如何成功斜槓「學生/業務」雙重身分，更立下Flag期許成為最年輕的處經理，對現場前輩們造成衝擊；財金所畢業菁英，如何不想被計算機定義人生，從種苗計畫按部就班9個月晉升主任，穩健朝向業務經理邁進。

全球人壽致力於業務年輕化，透過系統性的完整訓練、精實的培訓計劃，全力培育業務菁英，有效達到業務人才及客戶的永續經營，目標成為「以人為本，利己利他的永續企業」。如同全球人壽的品牌理念「因為愛 責任在」，保險事業就是愛與責任的延伸，若找到對的方向與平台，就能完成時間自主，收入倍增，成就自己當老闆的夢想。「全球新秀成長營」提供新人滿滿正能量，協助Z世代解鎖人生新成就。