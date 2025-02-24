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BNPL業者AFTEE先享後付想做跨境支付 卡在主管機關

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

國人熱中海外旅遊，特別是赴日本、韓國旅行，台灣電支業者也紛紛推出跨境支付業務。先買後付（BNPL）業者、日商AFTEE先享後付表示，的確有意願推動台灣消費者在日本也能使用AFTEE以跨境支付，曾找過金管會，但因BNPL業務不是第三方支付或電子支付，建議他們轉向數位發展部，但也沒有積極的結果。

AFTEE先享後付總經理角元友樹表示，公司在日本大股東包括JCB，如果獲得台灣同意發出執照，可以很快在日本通路布局相關服務。他表示，如果AFTEE先享後付可以推動跨境支付業務，不但是台灣第一家，也會是亞洲首例，可望帶動相關同業一起跟進。

角元友樹表示，過去一年多來持續和金管會溝通，希望可以嘗試跨境交易，但因為跨境交易涉及使用信用卡，主要業者為電子支付、第三方支付業者，BNPL服務模式與信用卡無關，金管會建議他們找數位部討論。但去年因為選舉因素，相關討論因此也無進度。但他看好BNPL也能推動跨境支付，提供消費者更多的無現金購物場景。

信用卡 日本 金管會

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