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全民「兆」伙迎風跑 特定活動綜合保險保障賽事安全

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導
兆豐保險已連續5年與中華民國超級馬拉松運動協會合作，為賽事規劃公共意外責任保險，同時亦鼓勵跑者投保特定活動綜合保險，雙重保險護身，分散賽程中隱藏風險。 圖/兆豐保險提供
兆豐保險已連續5年與中華民國超級馬拉松運動協會合作，為賽事規劃公共意外責任保險，同時亦鼓勵跑者投保特定活動綜合保險，雙重保險護身，分散賽程中隱藏風險。 圖/兆豐保險提供

2025臺北超級馬拉松21日於臺北市花博公園新生園區登場。此賽事為世界數一數二的48小時暨24小時場地繞圈賽事，吸引國內外各地跑者慕名參與。兆豐保險已連續5年與中華民國超級馬拉松運動協會(下稱超馬協會)合作，為賽事規劃公共意外責任保險，同時亦鼓勵跑者投保特定活動綜合保險，雙重保險護身，分散賽程中隱藏風險。

近年疫情趨緩，運動風潮興起，民眾熱衷戶外活動，其中超級馬拉松蔚為盛行。馬拉松除了可活化身體機能、強化肌肉骨骼，同時亦能優化心理素質，提升自信及堅定意志力，但因屬於特殊活動，挑戰自我同時存在較高風險，兆豐保險建議民眾在參加相似高強度活動，像是馬拉松、超級馬拉松、拖曳傘、攀岩、極限運動或職業商演等特殊活動或競賽時，事先投保「特定活動綜合保險」以保障意外傷害所帶來的損失。

其承保範圍還包含旅行不便險及國內急難救助，提供民眾較為完善的保障。

兆豐保險延續金控母公司永續ESG政策，多年來與超馬協會合作推動綠色賽事，逐步落實從3R(減少使用Reduce、重複使用Reuse、循環再造Recycle)邁向6R(提醒Remind、拒絕Refuse、替代Replace)原則，減少碳排放量，持續推廣環境友善理念。兆豐保險將持續發揚保險業職能，善盡企業責任，發揮正向影響力，引領社會邁向永續美好未來。

保險 兆豐 馬拉松

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