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第一銀行逾七成行員年薪破百萬 今年要獵300位人頭

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據第一銀行內部統計，目前全行現職行員中，已有7成行員年薪破百萬元。圖/聯合報系資料照片
據第一銀行內部統計，目前全行現職行員中，已有7成行員年薪破百萬元。圖/聯合報系資料照片

第一銀行內部統計，目前全行現職行員中，已有7成行員年薪破百萬元，其中儲備核心人才(MA)首年年薪就突破百萬元，外派人員首年年薪更有機會超過250萬元，整體第一銀員工平均年薪逾19個月。

第一銀行24日宣布徵才活動起跑，首場選在2月26日在陽明交通大學。這次第一銀將大規模招募300名新血，包含儲備核心人才(MA)、業務菁英人才、一般行員(含法律組)、徵授信經驗行員及理財人員。多項職缺起薪超過5萬元。

第一銀行MA招募計畫是從2005年開始，至今已邁向第20個年頭，每年均吸引近千人報名，主因是MA培訓制度完整、升遷制度快速透明、薪資服務制度優渥完善。

為延攬多元領域人才，第一銀行從2月26日起在全臺大專院校舉辦16場大型徵才活動，其中招募MA是希望透過豐富培訓資源，及銀行業務快速輪調歷練，幫助新鮮人累積跨領域經驗。

招募業務菁英人才，則希望讓職涯發展更貼近個人選擇，協助新鮮人迅速累積專業職能，成為銀行核心業務領域菁英。

第一銀行整體行員平均年薪達19個月以上，其中理財人員平均年薪超過27個月，最高年薪更上看71個月。根據一銀內部統計，已有7成行員年薪都超過百萬元。

第一銀行表示，這次需才地區遍及全臺，報名自3月5日起至4月8日止，預計於4月下旬辦理筆試，詳情請至台灣金融研訓院網站下載招募簡章及完成線上報名程序。

年薪 徵才活動 第一銀行

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