磊山保經提醒租屋族：把握時機 優化資產配置並強化風險管理

2025年多項新政策實施，包括擴大租屋補貼、基本工資調漲及綜所稅免稅額提升，對小資族財務規劃影響深遠，雖有基本工資調漲4.08%，雖提高可支配所得，且增加每月2,000至8,000元租屋補貼可減輕負擔，但房價持續上漲讓租金也隨之攀升、2024年全年消費者物價指數平均年增率也達到2.18%，連續三年突破通膨警戒線。

租屋族應如何控管支出，甚至規劃長期置產，讓資金配置與資產累積更具挑戰，成為租屋族的重要課題之一。磊山保經提醒，租屋族應及早檢視理財策略，透過收益與財務風險管理並重的方式，讓自己在有固定支出下，仍擁有完成未來夢想的空間，位人生的每一部預作準備。

破解資產配置密碼：穩中求進，多元布局

2025年新政策推行後，面對經濟變局與生活成本上升，磊山保經御謙特許分行業務副總吳柏增建議租屋族應積極盤點財務狀況，如重視現金流管理，預留足夠的日常開支與緊急預備金，再者建構多元投資組合，將資金分散配置於低、中、高風險等標的，透過短、中、長期規劃，合理配置資產，穩健邁向財務自由與人生目標。在短期（1-3年），首要建立半年至一年的預備金，以專款專用的方式逐步累積；中期（3-10年），應設定具體目標，如旅遊、購車、買房基金，藉由積極配置衛星與核心資產，加強儲蓄與投資的規劃，讓資產穩定增值；長期（10年以上），則需思考退休藍圖，以年金險、投資型保單或自主性的長期投資規劃，完善健康險與長期照護保險配置，確保老年生活無憂。小資族在投資時，應兼顧資產增長與風險管理，以避免因突發事件影響財務規劃，吳柏增強調，保險是財務規劃中的穩定器，可確保投資計畫不會因意外事件而被迫中斷。

租屋安全必讀！租屋險助房客與屋主安心守護家園

2025年政府推行擴大租屋補貼與基本工資調漲等政策，讓租屋族獲得更多支持，但居住風險管理仍是房客與房東不可忽視的重點。隨著租屋市場變動加劇、家具裝潢成本提升，透過合適的保險規劃，能讓租屋過程更安心，保障自身財務與居住安全。吳柏增建議租屋族與房東投保相關租屋險，享有以下核心保障：

房客保障：藉由租屋險，讓居住更安心

●財物損失補償：提供火災、漏水等意外事故造成的個人物品保障。

●第三方責任賠償：設備損壞影響房東或鄰居時，租屋險可協助賠償，維護良好租賃關係。

●緊急安置費用：房屋因事故暫時無法居住時，提供住宿補助，減輕突發支出壓力。

房東保障：透過保險規劃，確保資產價值

●地震險：補償地震對房屋結構造成的影響，減少修繕負擔。

●火災險：涵蓋火災造成的建築與裝潢損失，並提供鄰損賠償。

●財產損失險：保障屋內設備、裝潢與家具，降低突發財損風險。

當房東與租客都做好完善的保險規劃，不僅能提升居住品質，更能建立良好的租賃關係，減少不必要的糾紛與經濟負擔。選擇合適的保險，是打造穩健租屋生活的關鍵。無論是房客或房東，提早準備，才能確保居住安全與財務無憂，為未來創造更安心的生活！

新政策下租屋族打好財務地基，穩健應對經濟變局

關於基本薪資調漲帶來的收入變動，吳柏增提醒租屋族勿盲目追求高風險投資，而應優先建立預備金，並將10%的年收入配置於相關人身保險，作為財務防護牆。若有家庭與小孩保障的需求，也需注意「先保大再保小」的原則，並將保費控制在收入的20%內，建構家庭財務健全規劃。最後，吳柏增提醒，未來隨著保險數位化與醫療成本上升，專業保險規劃的重要性將大幅提升，建議民眾尋求具備理財與保險專業的顧問協助，以便在多變的經濟環境中穩步前行。