快訊

對弈輸1子捐1萬美金！曹興誠遭爆1500萬欠30年 清大證實未收到

中壢運動公園區段徵收完工啟用 市長張善政宣布蓋桃園巨蛋

民調／5成6民眾認大罷免弊大於利 這三人遭指幕後推手

聽新聞
0:00 / 0:00

AFTEE展現企圖心 將申請開放可跨境交易支付

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
AFTEE總經理角元友樹。記者朱漢崙／攝影
AFTEE總經理角元友樹。記者朱漢崙／攝影

日本 BNPL品牌AFTEE正申請進行跨境交易，若獲核准，將透過「專案申請」方式進行，估計會帶動其他業者跟進。

BNPL總經理角元友樹指出，之所以爭取開放AFTEE可承作的跨境消費支付，是看好台灣旅客赴日旅遊需求，考慮到消費者的方便性，若現金花完了，在海外換很麻煩，且機票及飯店占用額度，常會碰到額度不夠的情況，因此有考慮到相關的商機和消費者需求，提出爭取。

去年上半年AFTEE曾向政府提出討論，對此，AFTEE正在與各方主管機關與夥伴討論交流，希望在現法規制度下，推動更優質的跨境服務。

瑞典的KLARNA，美國的AFFIRM等大型BNPL品牌都已有跨境交易的經驗。

日本 跨境交易

延伸閱讀

鬆綁ETF單一個股最高30%的限制？狄驤：也算是0050、006208的利多

三大類新型態ETF 業者送件搶頭香

遭金管會重罰720萬元 台壽：已加強內控流程

航空城安置戶房貸問題 政委陳金德指示央行金管會研議

相關新聞

第一銀行逾七成行員年薪破百萬 今年要獵300位人頭

據第一銀行內部統計，目前全行現職行員中，已有7成行員年薪破百萬元，其中儲備核心人才(MA)首年年薪就突破百萬元，外派人員...

王道銀碳揭露計畫 CDP 獲評 A 級 入選標普全球永續年鑑

王道銀行（2897）（O-Bank）致力經營永續成果再獲國際評鑑肯定，全球碳排放揭露指標機構──國際碳揭露計畫（Carb...

永豐金證：AI 智能決策時代來臨 量化交易掌握市場先機

永豐金證券舉辦「第七屆41AI日全智動交易論壇」，即日起開始售票，今年主題聚焦自動交易技術、量化策略與高頻交易的最新發展...

AFTEE展現企圖心 將申請開放可跨境交易支付

日本 BNPL品牌AFTEE正申請進行跨境交易，若獲核准，將透過「專案申請」方式進行，估計會帶動其他業者跟進...

合庫人壽推出「美利安心」專案 固定利率3.8%

新春伊始，合庫人壽推出以美元收付，且固定利率3.8%「美利安心美元養老保險-定期給付型」保險專案，除了免除市場波動風險，...

兆豐證券、兆豐期貨串聯全據點辦反詐交流座談會 強化全員反詐韌性

為提升全員阻詐力，兆豐證券與兆豐期貨於2月21日舉辦反詐交流座談會，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君期許第一線同仁落實KY...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。