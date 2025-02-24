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AFTEE展現企圖心 將申請開放可跨境交易支付
日本 BNPL品牌AFTEE正申請進行跨境交易，若獲核准，將透過「專案申請」方式進行，估計會帶動其他業者跟進。
BNPL總經理角元友樹指出，之所以爭取開放AFTEE可承作的跨境消費支付，是看好台灣旅客赴日旅遊需求，考慮到消費者的方便性，若現金花完了，在海外換很麻煩，且機票及飯店占用額度，常會碰到額度不夠的情況，因此有考慮到相關的商機和消費者需求，提出爭取。
去年上半年AFTEE曾向政府提出討論，對此，AFTEE正在與各方主管機關與夥伴討論交流，希望在現法規制度下，推動更優質的跨境服務。
瑞典的KLARNA，美國的AFFIRM等大型BNPL品牌都已有跨境交易的經驗。
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