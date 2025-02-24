合庫人壽推出「美利安心」專案 固定利率3.8%

新春伊始，合庫人壽推出以美元收付，且固定利率3.8%「美利安心美元養老保險-定期給付型」保險專案，除了免除市場波動風險，繳費一次即享10年保障，保費4.5萬美元以上還可享1.5%高保費折扣，是準備規劃退休與力求穩健增加資產的好選擇。

合庫人壽總經理藍年紳建議國人於年初剛領到的獎金或紅包應該要做妥善的安排及運用，並且做穩定長期的規劃。合庫人壽「美利安心」保險專案固定利率3.8%，可穩定累積資產，不論是做為退休規劃或子女教育基金都很適合，繳費一次保障10年，10年滿期還可領取滿期保險金。此外，身故或完全失能保險金可選擇分期給付，可避免一次給付造成未妥當使用或被不當挪用的風險。另外還有生命末期提前給付保險金，可讓保戶選擇完成未竟夢想或得到更有品質的醫療照護，減輕家人的負擔。

除了保險保障外，合庫人壽還加碼推出保戶加值服務「安心守護計畫」讓保戶照顧家人無後顧之憂，包括「安心三部曲」：「心理建設」、「資源盤點」、「服務連結」，以及「守護五法寶」∶「照顧安排」、「彈性喘息」、「家庭會議」、「實務指導」與「安心交接」等一系列免費的專業服務，為面臨長照問題的保戶提供量身打造的長期照顧計劃。此外，還有「尊享 VIP服務」，涵蓋多元化的高端服務，包括美食饗宴、機場接送、全球禮賓服務、居家清潔、購物協助和高階健康檢查等，為保戶提供全方位的尊榮體驗。

藍年紳表示，「美利安心」保險專案展現合庫人壽在金融服務領域的專業能力，不但提供保險商品，同時為客戶想得更多、更遠，為客戶打造全方位服務生態圈，包括長照及VIP等服務，未來亦將秉持初衷，推出更多符合保戶需求的保險商品，成為最值得信賴的保險夥伴。