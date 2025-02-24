兆豐證券、兆豐期貨串聯全據點辦反詐交流座談會 強化全員反詐韌性

為提升全員阻詐力，兆豐證券與兆豐期貨於2月21日舉辦反詐交流座談會，兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君期許第一線同仁落實KYC，在關懷客戶過程中，保持警覺性及敏感度，以利辨識異常交易，並且主動關注最新詐騙案例，提升自己的識詐能力，進而在工作及生活上，有效防阻客戶、親朋好友落入詐騙圈套，善盡身為證券從業人員的社會責任。

這次反詐交流座談會於兆豐（2886）證券總公司及各營業舉點同時舉辦，總公司由法遵人員以第二道防線的遵法角度，解析證券業務人員如何利用KYC阻詐，各營業據點由分公司主管親授如何在服務客戶過程中識詐及阻詐；接著由刑事局預防科張舒媛警務正分享國內近期常見的詐騙態樣，並與各營業據點同仁互動交流。兆豐證券總經理吳明宗表示，自己也曾接到報明牌的不明來電，有效反詐除了瞭解詐騙手法外，也需要建立正確的理財觀念，瞭解投資一定有風險，沒有穩賺不賠的投資。

兆豐證券2024年尾牙由陳佩君、吳明宗率主管公開宣示全員反詐，對詐騙零容忍的態度，具體展現自董事會而下、全員阻詐的堅定決心，緊接著在今年2月21日舉辦反詐騙交流座談會，展開全員反詐的實際行動，提升全員阻詐力。兆豐證券自去年度與刑事警察局簽訂反詐騙合作意向書，雙方持續進行情資分享，去年通報詐騙案件，較常見詐騙態樣為以「免費領取飆股」、「免費診股教學」、「免費報明牌」等話術吸引投資人加入LINE好友或群組，後續再不斷洗腦、誘騙投資人進行投資，這些號稱免費的好康，其實就是詐騙前兆。詐騙集團可能設下更多詐騙陷阱，以電話、簡訊、或社群媒體貼文方式，邀請民眾加入股票討論或推薦群組，以詐取個人財物或個資。

兆豐證券舉例，近日公司客戶就接獲以「兆豐國際」名義寄送的未上市櫃股票認股通知並附上偽造的兆豐名片。兆豐證券呼籲民眾遇到類似手法，務必要提高警覺，切勿輕信任何陌生來源所推介之個股；慎防加入股票投資Line群組，拒絕來路不明的消息來源和投資建議；記牢證交所反詐五不口訣：「不接未知來電」、「不點未知連結」、「不聽投資明牌」、「不怕莫名威脅」、「不給個人資料」。如有涉詐疑慮，民眾可撥打「165」反詐騙專線檢舉，或兆豐證券客服專線(02)2351-7017進一步查證。