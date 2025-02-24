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北富銀攜移工開創防詐新模式 開辦雙語桌遊工作坊、守護長者金融安全

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

台灣高齡化速度加遽，越來越多長者仰賴外籍看護提供日常照顧，移工已成為防範高齡詐騙不容忽視的重要力量。為了有效提升移工及長者的金融及防詐知識，降低受詐風險，台北富邦銀行與台灣四十分之一移工教育文化協會（簡稱One-Forty）攜手合作，將「富足人生」桌遊升級為中文印尼文雙語版本並舉辦工作坊，透過輕鬆活潑的遊戲方式，增加移工與長者的識詐能力，深化雙方之間的信任與尊重，為守護長者金融安全開闢新途徑。

根據2024年北富銀與One-Forty合作舉辦的「移工金融理財認知大調查」發現，在台灣，平均每10位外籍看護，就有1位曾目睹照顧的長輩經歷詐騙。One-Forty創辦人陳凱翔指出，外籍看護與長者朝夕相處，是攔阻高齡詐騙的第一道防線，但如何提高外籍看護對詐騙的辨識能力，並增加長輩及家屬對移工發出詐騙提醒時的重視，是將移工納入阻詐防線中非常重要的關鍵。

北富銀品牌永續部資深協理楊雅媛表示，北富銀一直致力打造友善多元的金融環境與服務，全方位落實普惠金融，這次對「富足人生」桌遊進行雙語版本升級，就是希望移工和長者能透過共學，一起建立防詐安全網。輕鬆有趣的桌遊，可以讓移工和長者快樂學習，在互動中增強防詐意識，讓雙方能突破語言文化的壁壘，建立互信互助的關係，未來遇到詐騙時也可以互相提醒，共同營造安全、和諧的生活環境。

「富足人生」桌遊由北富銀、弘道老人福利基金會及醫療院所共同打造，卡牌中除了巧妙融合金融商品、信託、風險評估等進階金融概念，讓玩家自然而然吸收理財智慧，還埋入了失智認知評估量表測試，可協助對長輩進行認知能力觀察，推出迄今，已成為許多社福團體進行長者關懷、普及防詐和金融知識的實用工具。

如今，為了幫助印尼移工朋友提升金融知能，北富銀進行了升級改版，將遊戲以中文印尼文雙語呈現，並深入探索移工族群在現實生活中屢遭的詐騙陷阱，把假投資、假親友求助、假中獎等典型騙術巧妙融入遊戲任務中。此外，視覺設計上更大量使用印尼文化元素，從最具代表性的蠟染花紋、祈福喜慶必備的薑黃飯塔、知名景點粉紅清真寺等，更在遊戲角色中加入代表移工的「超能女孩Siti」，彰顯印尼的文化魅力，讓長者在愉快的氛圍中了解印尼文化，拉近心與心的距離。

本次桌遊工作坊共邀請逾30位移工及長者一同參與。活動中，只見移工與長輩圍坐在一起，興致勃勃地擲骰子、移動棋子，遇到詐騙情境卡牌時，大家更紛紛展開激烈討論，分享自己的見解和經驗，每一次的互動都讓大家對金融知識與防範詐騙有更深刻的理解。

在歡聲笑語中，移工和長輩意猶未盡地結束遊戲，北富銀也宣布將與One-Forty合作，透過其服務據點免費提供雙語版「富足人生」桌遊供移工與雇主家庭登記借用，帶回家中與親友同樂，一起強化金融風險抵抗力，現場聽到的移工和長者紛紛搶先登記，為這次工作坊畫下美好的句點。

金融是國家的核心競爭力之一，更是維繫社會安全的重要基礎，北富銀秉持「正向力量、成就可能」的宗旨，將持續串聯各界資源，擴大發揮金融核心職能影響力，使金融知識和防詐意識在社會各個角落生根發芽，幫助每位國人成為金融安全的守護者，一起為社會的和諧穩定貢獻力量。

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