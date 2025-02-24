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LINE Bank客戶春節期間美股交易 約平日的3倍

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
LINE Bank公布春節美股交易數據暨使用者調查。LINE Bank／提供
LINE Bank公布春節美股交易數據暨使用者調查。LINE Bank／提供

美國股市震盪起伏，吸引投資人進場交易。LINE Bank 24日公布農曆春節期間客戶的投資數據顯示，客戶買美股交易量約為平日3倍、交易筆數最多的族群落在20-30歲，占LINE Bank所有客戶美股交易量的35%，足見渴望累積財富的年輕族群，面對近期波動變化的金融市場，正積極主動尋找手續費優惠、輕鬆投資且隨時管理交割資金的證券交割服務方式操作。

而另一份農曆年前執行的內部調查則發現，受訪的年輕客戶中，18-19歲客戶有高達4成（每5位就有2位）在LINE Bank開立生平「第一個證券交割帳戶」。

鼓勵年輕投資人加入行列，LINE Bank宣布3月底前推出「青年專案最高送LINE POINTS 400點」優惠活動，招手各路青年快速開立交割/證券/臺幣複委託。

LINE Bank表示，春節期間客戶選擇LINE Bank證券交割帳戶，除了交割帳戶綁定富邦證券及開立複委託後可輕鬆交易海外股票外，富邦證券提供的「手續費無低收」優惠也是一大誘因，降低複委託交易海外股票的成本。除此之外，LINE Bank讓交割資金管理也相當便利，隨時從LINE或LINE Bank App即可進入帳戶，掌握資金進出。

在證券交割整體服務的客戶樣貌方面，LINE Bank表示，自2023年證券交割服務上線以來，不到兩年的時間，交易量體已達到「百億等級」。其中超過4成18-19歲年輕客戶，選用LINE Bank作為「人生第一個證券交割帳戶」。

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