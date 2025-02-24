AFTEE 高額度活躍用戶大增 雙戶戰略成2025年動力

台灣先買後付（Buy Now Pay Later；BNPL）領導品牌「AFTEE先享後付」服務再升級，持續朝向用戶服務優化、商戶功能進化的「雙戶策略」發展。針對用戶黏著度提升、趨向日常消費的習慣養成，AFTEE先享後付今年度將積極與更多大型電商平台合作，並發展勞務、非實體服務選項等擴大BNPL消費生態圈；針對商家開始發展線下結帳、訂閱制服務、B2B企業方案等創新功能，也將推出供應商與下游商家的金流串接服務，

AFTEE先享後付總經理角元友樹表示，隨著合作廣度與深度的再突破，去年總訂單數較2023年增加34%，用戶回購意願為過去的1.4倍，看好今年度訂單量可望再提升五成。

AFTEE先享後付指出，台灣有2026年非現金支付總金額達10兆元的目標，不過網購消費者可能沒有信用卡，或是不傾向於網路使用信用卡，採用貨到付款且現金支付，AFTEE先享後付的後支付概念與多元繳費管道積極成為解決方案之一。

角元友樹表示，今年AFTEEE先享後付的會員人數突破160萬人，廣大的用戶基底除了協助商戶業績起飛之外，也成為推動無現金支付的助力之。目前AFTEE先享後付因應越趨龐大的運算需求，風險控管模與額度機制也逐年優化，以「穩定還款累積信用換取額度」的機制培養並深化會員正確的消費觀念與習慣。角元友樹表示：「擁有良好還款狀態且黏著度高的AFTEE先享後付用戶數提升，額度2萬元以上的高消費活躍用戶在2024年年增40%。