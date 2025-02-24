助投資者評估氣候變遷對投資組合的影響 彭博推氣候風險管理解決方案

彭博宣布進一步擴展其風險管理解決方案，推出新模組MARS Climate以協助投資組合經理和風險經理評估氣候變遷對其財務狀況的影響。該舉進一步豐富彭博應對物理風險和轉型風險所提供的解決方案。

越來越多的證據顯示氣候變遷將對經濟產生影響。對此，全球各地的監管機構和央行要求金融機構加強評估其氣候風險水平。瑞士再保險公司的一項研究估計，過去20年間，全球因自然災害導致的經濟損失翻倍，於2023年達2,800億美元。隨著氣候風險監管環境的發展，以及將氣候因素納入風險管理系統的需求變化，企業需要工具以管理與氣候相關的風險並遵守監管報告要求。

為解決這需求，全新推出的MARS Climate模組旨在協助買方和賣方公司評估、量化和管理投資組合中的氣候風險與機會。通過該解決方案，用戶可根據多種同央行與監管機構綠色金融網絡（NGFS）的框架一致的綜合評估模型，透明地分析各類氣候情景。MARS Climate的轉型風險模型由彭博新能源財經的轉型風險評估公司工具（TRACT）提供支持，結合企業活動、供應鏈風險水平和區域足跡，在不同的NGFS氣候情境下預測企業收入風險與機會。用戶在初期將獲得一份評估氣候相關風險對其財務影響的報告，分析急性物理風險、慢性物理風險和轉型風險。

彭博風險產品全球負責人Dharrini Bala Gadiyaram表示：「投資組合經理和風險經理對進行其它財務風險評估的同時加入氣候風險分析的需求增加，以管理風險和監管報告。彭博一直擴展氣候風險解決方案，作為市場廣泛使用的風險管理產品的一部分，新推出的MARS Climate將使用戶能夠評估與氣候變遷相關的投資組合脆弱性和機會。」

用戶可在彭博終端通過{MARS CLIMATE}到訪MARS Climate。MARS提供現金和衍生品的風險分析，協助機構管理前台風險、市場風險、XVA交易對手風險、信用風險、對沖會計以及抵押品和初始保證金SIMM要求。它基於一個連接前台至後台的通用定價和數據庫，能確保數據一致性。欲了解更多信息，請到訪我們的網站。

此外，彭博終端用戶可以查詢彭博更廣泛的可持續金融產品，包括公司報告的氣候和其它環境相關指標，如溫室氣體排放預測等。此外，用戶亦可以查詢彭博行業研究和彭博新能源財經的可持續性研究報告。客戶可以隨時通過彭博終端查詢這些數據，亦可通過彭博數據許可服務data.Bloomberg.com在自有或第三方應用程序中程序和使用這些數據。如欲了解更多信息，請到訪我們的網站。