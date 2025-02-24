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第一銀行招募300名新血 多項職缺起薪逾5萬元

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
第一銀行招募300名新血，多項職缺起薪逾5萬元。圖/第一銀行提供。
第一銀行招募300名新血，多項職缺起薪逾5萬元。圖/第一銀行提供。

第一銀行宣布，3月將辦理大規模的對外招考，本次將大舉招募300名新血，包含儲備核心人才（MA）、業務菁英人才、一般行員（含法律組）、徵授信經驗行員及理財人員，多項職缺起薪逾5萬元。

一銀的徵才此次的報名自3月5日起至4月8日止，預計於4月下旬辦理筆試。近年來，一銀薪酬競爭力不斷提升，一銀表示，目前全體同仁的平均年薪達19個月以上，理財人員平均年薪超過27個月、最高年薪更上看71個月，根據內部統計，已有7成同仁年薪超過百萬元。

為延攬多元領域人才，一銀將自2月26日起在全台大專院校舉辦16場大型徵才活動，第一場為陽明交通大學。其中一銀MA首年年薪即突破百萬元，透過豐富培訓資源，輔以銀行業務快速輪調歷練，幫助新鮮人累積跨領域經驗；業務菁英人才則讓職涯發展更貼近個人選擇，協助新鮮人迅速累積專業職能，成為銀行核心業務領域菁英。

一銀目前在全球設有43個海外據點，為公股銀行之冠，據點遍布歐、亞、美及大洋洲等重要金融中心，外派人員首年年薪更有機會高達250萬元以上。

一銀也表示，在提升員工福祉方面不遺餘力，除了提供優於同業的薪酬水準與福利措施，每年均公開辦理晉升調薪，加速基層行員升遷速度，提供休假旅遊補助、健身房、多元社團與各項文康活動，促進同仁工作及身心平衡發展，同時，推動人工好孕假、孕期交通津貼、彈性工時等優於法令之假別及生育津貼等制度，落實性別平等工作環境。

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