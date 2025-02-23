獨／金管會本月正式發函鬆綁 低風險刷卡可免前三筆簡訊逐筆認證

銀行業者信用卡防詐的前三筆逐筆簡訊驗證可望鬆綁。據了解，金管會已經在本月正式發函給銀行公會，同意銀行公會去年11月向金管會所建議，倘若是「低風險」的消費可以豁免，目前已知，包括搭計程車車費這類綁卡刷卡，可豁免前三筆簡訊認證，討論近半年之久的簡訊逐筆交易認證能否在特定情況下豁免，金管會終於給出了上述的答案。

不過，並非像計程車這樣所有的交通費用都可豁免，像高鐵購票就不行。國內企業依賴高鐵的商務需求愈來愈大，企業主管一周好幾天搭高鐵南北往返的所在多有，竟然使詐團也打起高鐵的主意。銀行主管表示，這些詐團以高鐵票為名目盜刷購票，之後再去臨櫃辦理退票來「退刷」，接著把現金領走，許多銀行對此高度警覺，此時若民眾透過網頁交易的綁卡購票，就需要逐筆驗證。

而所謂低風險交易可豁免前三筆逐筆交易的簡訊認證，對被豁免的店家來說，由於這是銀行允許該店家前三筆可不用簡訊認證，因此若前三筆發生盜刷，則可免被銀行扣款，但從第四筆開始若有盜刷，銀行仍可對該店家扣款。

國銀信用卡部主管指出，綁卡之後的前三筆交易逐筆驗證，最大的功能是防止初始的「盜用綁定」，但前三筆逐筆驗證也並非萬靈丹，主管進而指出，倘若前三筆驗證完之後，第四筆才出現詐騙，但此時若沒有經過OTP簡訊認證，或是其他銀行APP所設定的FIDO生物辨識認證，而發生盜刷，商店仍然要被扣款。

至於風險高低，將由銀行自行判斷，目前已知，APP綁卡之後前三筆逐筆交易認證，風險較低、金額較小的消費，金管會已准銀行可豁免這類刷卡的前三筆交易不必逐筆認證。例如計程車費刷卡，銀行公會已有來自台灣大車隊等APP的統計，每均每趟車資僅約262元，倘若這麼小的金額都要前三筆要逐筆驗證，不但造成司機和客戶的抱怨，甚至還可能招致違規停車等衍生爭議，可說是能得以豁免最具代表性的例子。

此外，訂閱制的後續扣款交易，由於交易人已留存卡號資訊，後續交易只需要輸入CVV/CVC，也就是卡片背面末3碼確認，因此也被認為是低風險，不必再前三筆認證。而若以金額來認定為低風險交易，銀行普遍傾向用3千元以下作為門檻來認定。

所謂的風險高低，會從金額大小、還有是否具變現性兩大指標來判斷。銀行主管對此進而說明，例如在百貨公司、精品店、手機行或是買賣珠寶這些類型的購物，金額大動輒上萬元、容易變現、流通性高，就會被視為高風險。

主管進而指出，像一般的服裝業或餐飲業，較被認為是低風險，不過倘若像香奈爾這種名牌店，就不會等同一般服裝業視之，一件衣服賣出去就是10幾萬元，這時仍然必須要經過綁卡之後的前三筆交易認證；此外，遊戲點數也被認為用於洗錢的風險較高，因此仍需要綁卡之後前三筆進行逐筆交易認證。

而國際發卡組織也要求，倘若店家不作3DS驗證，則一旦碰到盜刷，就沒有向銀行討價還價的空間，店家照樣得被發卡行扣款。銀行業者指出，原先很多網購店家不希望採取3DS的簡訊認證交易，是希望消費者「衝動購物」，認為這些簡訊認證會阻礙客戶快速購物，但現在詐騙肆虐，店家也學乖了，願意配合用簡訊認證。