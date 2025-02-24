快訊

烏克蘭設定今年結束戰爭 路透稱澤倫斯基願為和平放棄總統

聽新聞
0:00 / 0:00

5金控持電子股 去年1.08兆元

聯合報／ 記者廖珮君／台北報導

據各金控揭露去年十二月底台股大額投資交易名單，富邦、國泰、新光、中信、凱基等五家金控，去年十二月底對電子股總持股、持債水位季增百分之十六點四到一兆八一四億元，遠高於電子股指數同期漲百分之八點六，國泰金、開發金持股各季增百分之卅四和百分之廿七最高，顯示大加碼，富邦金則偏減碼。

國泰金新增華碩、健鼎、健策、嘉澤、力成、致茂並回補台光電和大立光等共八檔ＡＩ概念股；反觀富邦金僅同步回補台光電。

二○二六年壽險業接軌TW-ICS倒數，預料今年操盤仍續傾向以資本利得為主，賣股補獲利，可拉高保留盈餘和淨值，降低接軌後的高增資壓力。

值得一提的是，去年底富邦金持電子股部位已攀升到三二七三億元（以市值計算），占富邦金總台股持股的八成。

以個股來看，國泰、富邦、新光、凱基等金控同步加碼聯電，除新光金外，其餘三家金控聯袂加碼台積電、日月光；金控雙雄也讓台光電重返大額交易名單中。

台積電 台股 指數

延伸閱讀

獨／新光三越氣爆停業影響生計 另闢台中第二賣場28日開賣

富邦、國泰、中信、元大…高點買四大金控會賠錢？肥羊三買法：賺跟賠錢機率皆為50％

金控股藏金礦！1月份EPS出爐 達人分析優缺點：富邦金、國泰金最有競爭力

富邦金、國泰金 四檔聚焦

相關新聞

App綁卡前3筆交易 將鬆綁驗證

為兼顧信用卡防詐與市場運作，App綁卡驗證規定可望鬆綁。據了解，金管會本月已發函銀行公會，同意銀行公會去年十一月的建議，...

5金控持電子股 去年1.08兆元

據各金控揭露去年十二月底台股大額投資交易名單，富邦、國泰、新光、中信、凱基等五家金控，去年十二月底對電子股總持股、持債水...

金控投資解密！國泰、凱基金大舉加碼電子股 富邦金減碼

據各金控揭露2024年12月底台股大額投資交易名單，富邦金、國泰金、新光金、中信金、凱基金等五金控，2024年12月底對...

台新金、日本山口縣簽 MOU

台新金控21日與日本山口縣政府簽署合作備忘錄（MOU），由山口縣知事村岡嗣政與台新金控董事長吳東亮代表締結，這是首度有日...

台新銀跟隨台商 新南向拓點

台新銀行於2003年設立第一間海外分行香港分行後，近年來積極擴張海外版圖，截至目前於海外已有11個據點，中國大陸上海分行...

一銀拚永續創新 邁進四願景

第一銀行2025年全球經理人會議於22日召開，300多位總行及海內外分行高階主管齊聚一堂凝聚共識，董事長邱月琴表示，20...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。