5金控持電子股 去年1.08兆元

據各金控揭露去年十二月底台股大額投資交易名單，富邦、國泰、新光、中信、凱基等五家金控，去年十二月底對電子股總持股、持債水位季增百分之十六點四到一兆八一四億元，遠高於電子股指數同期漲百分之八點六，國泰金、開發金持股各季增百分之卅四和百分之廿七最高，顯示大加碼，富邦金則偏減碼。

國泰金新增華碩、健鼎、健策、嘉澤、力成、致茂並回補台光電和大立光等共八檔ＡＩ概念股；反觀富邦金僅同步回補台光電。

二○二六年壽險業接軌TW-ICS倒數，預料今年操盤仍續傾向以資本利得為主，賣股補獲利，可拉高保留盈餘和淨值，降低接軌後的高增資壓力。

值得一提的是，去年底富邦金持電子股部位已攀升到三二七三億元（以市值計算），占富邦金總台股持股的八成。

以個股來看，國泰、富邦、新光、凱基等金控同步加碼聯電，除新光金外，其餘三家金控聯袂加碼台積電、日月光；金控雙雄也讓台光電重返大額交易名單中。