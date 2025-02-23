三大類新型態 ETF 業者送件搶頭香

國內ETF市場擂起新戰鼓，金管會開放的三大類新型態ETF已各有業者送件搶頭香，主動式股票型、主動式債券型、多資產分別由野村、聯博、凱基等三家投信向投信投顧公會送出史上第一檔，預料將有其他投信加速表態加入戰線。

其中，野村投信是在2月4日送件野村臺灣智慧優選主動式ETF，為主動式股票型ETF，公會已於8日出具審查意見書；再來是聯博投信19日送件聯博投資等級債入息主動式ETF，為主動式債券型ETF，若能順利過關募集，將是聯博首次加入台灣ETF市場，也可見金管會開放新型態商品的成效； 凱基投信則是在上周五（21日）送出凱基美國Top股債平衡ETF，為多資產ETF。

金管會開放股票型及債券型主動式、多資產被動式ETF後，各家投信對產品規劃、送件時間無不諜對諜，如今各有首檔送件，料將有助各家投信行動明朗化。而證交所內部也預估最快今年5月有機會看到第一檔新型態ETF掛牌上市。

除新型態ETF外，其實投信業者也持續耕耘既有的被動式ETF商品發行，包括18日開始募集至24日的PGIM保德信臺灣市值動能50ETF，以及24日開始募集的富邦台灣旗艦動能50 ETF，而聯邦投信首檔ETF--聯邦台灣精彩50 ETF，亦將於3月17日至21日募集。

此外，已送件申請的被動式ETF，還有華南永昌投信申請的華南永昌台灣優選50ETF，這也是華南永昌投信的首檔ETF；申報制案件中，還有群益0-5年期ESG投資等級公司債ETF、大華銀優利ETF傘型（含兩檔子基金）、新光美國電力基建息收ETF、富邦台灣淨零轉型ESG 50 ETF。