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專家教你保／備妥三類保險 老年添靠山

經濟日報／ 涂北華
凱基人壽資深業務經理涂北華。凱基人壽／提供
凱基人壽資深業務經理涂北華。凱基人壽／提供

根據行政院國家發展委員會最新人口推估，2025年台灣65歲以上人口占比將超過20%，平均每五人就有一位是老年人，正式進入「超高齡社會」，加上台灣出生數持續減少，未來少子高齡化現象對民眾的影響將日趨明顯。

面對高齡海嘯，民眾更要及早準備因應老後生活，我建議民眾可以從「長壽、疾病、長照」三大風險及其延伸的需求來準備，確保在老年時期能夠獲得充分的照顧和支援，達成安心養老的目標。

首先在長壽風險的部分，面對國人平均餘命不斷延長，建議民眾可以透過高槓桿倍數的終身壽險與年金險兩種類型的保險工具，來因應長壽風險。因為高槓桿倍數的終身壽險除了在投保期間可放大自身壽險保障，還能同時累積未來現金流，兼具保障與累積的雙重價值；而年金險則是可提供被保險人長期穩定的經濟來源，讓老年生活無後顧之憂，獲得更全面的財務保障。

第二項疾病風險，目前慢性疾病已占我國十大死因的半數以上，其中心血管疾病、糖尿病、腦中風等更是長年榜上有名。隨著年齡增長，生理機能退化及免疫功能衰退，醫療費用逐年攀升，建議可規劃重大傷病險，在取得健保署核發重大傷病證明文件，或已取得一家區域醫院層級以上的醫療院所開立且符合投保當時「重大傷病範圍」的診斷書，及當次「重大傷病」病歷摘要者，就可以申請理賠，投保額度建議是每年生活支出的三倍，例如，若年基本生活支出50萬元，保額建議規劃150萬元，如此若罹患重大傷病時，更有餘裕選擇自費醫療方案，安心養病。

其他可視每個人自身體況，選擇手術險、終身型實支實付險或癌症險，預留疾病所產生的高額醫療費用，達到經濟彌補功能。

三是長照風險，台灣邁入超高齡社會後，長期照護問題是一大挑戰，而各族群可依自身需求及預算做規劃。單身族建議可優先選擇自益型長照險；肩負家庭經濟重擔的三明治族，可考慮兼具身故保障的長照商品，留愛給家人；樂齡族則可優先選擇長照一次保險金較高額，或強化失智保障的長照險商品，減輕照護服務經濟壓力。

我並建議單身者或已婚無子女者，長照險一定要做足，建議月給付為3至5萬元，以防未來面臨長照時，在被照護的方式與地點上，能有更多選擇空間。

如同個人身體健康狀態須定期健檢才知道需要改善的地方，人身保險也是如此，建議民眾每兩年做一次保單健檢，而在邁入新的人生里程碑時，如結婚、買房、生子等，也應重新審視保單內容是否符合時宜，及時調整確保做好因應老後風險的規劃。（本文由凱基人壽資深業務經理涂北華提供，記者夏淑賢整理）

保險金 重大傷病險 長照

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