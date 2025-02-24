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保險小百科／意外傷害險 理賠三條件

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北報導

意外傷害險，指的是當保障因遭受「意外」事故，達到失能程度或死亡的被保險人。意外傷害的定義為「非由疾病引起之外來突發事故」。

意外傷害險保障範圍有死亡給付、失能給付、傷害醫療給付等。有些保險公司更附加重大燒燙傷保障，或提供海外緊急救難服務，全面提升保障，意外傷害險可以單獨投保，也可在主險契約中附加投保，申請理賠時需要提供被保險人意外事故證明文件。

針對意外事故進行理賠，需同時符合「外來」、「突發」和「非疾病引起」等條件，因此申請理賠前要釐清發生原因是否符合條件，保險公司理賠受理透過簡訊方式通知，如資料需補件、個案再調查，將影響審核時間。

保險公司表示，意外風險較高的族群，包括年輕人、職業危險性高的人或家中經濟支柱的民眾，就需要加強個人意外傷害險保障額度，尤其意外險實支實付是因意外事故造成傷害產生的門診、住院所產生的自費醫療費用且超過健保給付範圍。

保險 理賠

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