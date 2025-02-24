傳統型商品 買氣回溫

美國啟動降息、業者推高美元保單宣告利率破4%搶市、年底業務員競賽等三大利多，讓資金重回美元傳統型保單，推升2024年前11月美元保單新契約保費收入攀升到85.07億美元、年增14%，是去年次高，撐起外幣保單一片天。

據金管會統計，去年11月美元傳統型保單新契約保費收入11.19億美元、月增72%，為32個月來最佳戰績，累計前11月新契約保費收入73.17億美元，占整體美元保單86%，等於保戶每100美元保單中，就有86元都是買傳統型。

保險局認為，美元傳統型保單轉熱有兩大主因，一、美國9月展開降息循環，業者預期資金將回流美元利變型保單，因此推出新商品搶占市場，增加民眾購買意願，二、多家業者調升美元利變保單宣告利率，也使保單銷售熱度增溫。

業者指出，11月至12月是壽險業務員傳統競賽月，估去年全年美元利變保單熱度續增，可望帶動美元保單買氣，進一步穩住外幣保單。據統計，2024年前11月整體外幣保單折算台幣是2,804.6億元，全年力拚3,000億元。

金管會公布2024年11月外幣保單業績狀況。外幣保單包括美元、澳幣和人民幣，又以美元保單占比逾八成為大宗，換言之，美國利率、匯率及壽險業宣告利率、責準金利率等因素，最易牽動整體外幣保單買氣。

展望2025年，壽險業更續拉高美元宣告利率，2月台灣人壽大手筆調整107張保單，美元保障型商品最大調升0.2個百分點，調升後，最高宣告利率增至4.3%；國泰人壽2月也全面調升105張美元保單宣告利率，調幅為0.1個百分點，調升後美元保單宣告利率最高來到4.2%，而南山人壽則已在1月率先調升60張美元保單，最高宣告利率攀升到4.2%。