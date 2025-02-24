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南山新商品 助攻三明治族群

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
南山人壽攜手玉山銀行推出專屬利變壽商品，助攻三明治族群做好準備。南山人壽／提供
南山人壽攜手玉山銀行推出專屬利變壽商品，助攻三明治族群做好準備。南山人壽／提供

台灣在少子化、高齡化加上平均壽命延長的三大現象之下，不少年齡在40歲上下的三明治族群，可能承受著來自工作、經濟、父母、婚姻以及子女的多方壓力。對此，南山人壽與玉山銀行攜手合作，推出專屬商品「南山人壽玉璽傳富利率變動型終身壽險（定期給付型）」，協助責任重大的三明治族群，即使在預算有限的情況下，也能透過選擇優質保險商品，搶先布局富足人生。

行政院主計總處家庭收支調查顯示，2023年每戶家庭可支配所得平均數為113.7萬元，若考量在風險發生後，希望能維持家庭生活五年不變的狀況下，南山人壽建議至少須規劃約570萬元的保障額度，才能轉嫁可能的風險。

南山人壽與玉山銀行為滿足三明治族群保戶需求，聯手推出「南山人壽玉璽傳富利率變動型終身壽險（定期給付型）」，透過市場熱賣的繳費6年期設計，降低壓力，在家庭責任最大的關鍵時期提供相對高額保障，無後顧之憂的衝刺事業，同時保單累積有保價金可應付不時之需。

該商品具有五大特色，包含一、0至74歲皆可投保，滿足不同客群的保險規劃需求；二、繳費6年保障終身，並提供二至六級失能豁免保險費功能，避免家庭經濟支柱因為失能而影響保單效力；三、每年有機會享有增值回饋分享金，讓保障和資產增值力抗通膨；四、身故與完全失能保險金可選擇分期定期給付，彈性規劃給付比例及給付期間；五、高額投保另享有高保額折扣，最高可享3%保費折扣（含繳費折扣）。

以40歲男性，基本保額570萬元為例，年繳保費為51萬8,700元，在首、續期轉帳及高保額折扣下，6年總繳保費3,01萬8,834元，假設各年度宣告利率皆為2.5%，第六保單年度之身故保險金約578萬元；若透過分期定期給付功能還可以放大保障效果，選擇分20年給付，換算後每年約可領34.6萬，20年總領合計約692萬元。

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