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美元保單升級主打增值回饋分享金機制、高倍數保障 瞄準兩族群

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
受惠美國聯準會（Fed）啟動降息循環，國內美元保單買氣回溫。路透
受惠美國聯準會（Fed）啟動降息循環，國內美元保單買氣回溫。路透

受惠美國聯準會（Fed）啟動降息循環，國內美元保單買氣回溫，壽險業持續推出相關保單搶市，包括鎖定資產傳承族，與高齡者要分散意外事故跌倒造成的頭部創傷或昏迷風險等保單。

台新人壽今年1月宣布，新推出兩款美元計價的利變壽險「美滿傳世」與「美滿豐收」，要滿足客戶財務需求，並主打兩張保單都有增值回饋分享金，假設宣告利率大於預定利率，將會給付增值回饋分享金。

以「美滿傳世利率變動型美元終身壽險」而言，給出躉繳與2年繳兩種選擇，超過16歲到80歲，投保金額最高可達750萬美元，特色為保障增值，第四保單年度起可以享有高倍數保障，且保險金給付可以指定五年到20年，主打短期繳費、保障終身，具有傳承意味濃厚。

近期壽險推美元保單
近期壽險推美元保單

另外，「美滿豐收利率變動型美元終身保險」繳費年期則有6年、7年、8年三種選擇，繳費期間享有第二級至第六級失能豁免保險費，首年即享有倍數保障，另外有祝壽保險金，假設投保年齡達110歲保單周年日還生存者可以領取。

元大人壽近期也推出「元大人壽元傳富美元利率變動型終身壽險」，繳費年期可以選3年或6年，最高可以享有4.5%保費折扣（包含自動轉帳1%），假設60歲男性投保，保險金額40餘萬美元，繳費6年，年繳保費3.6餘萬美元，折扣後每年保險費可以降到3.5萬美元。

台新人壽去年底與華南銀合作，推出「華美臻鑫利率變動型美元終身保險」，承保年齡0到77歲，第三年期可以享有高倍數壽險保障，提供特定疾病保險金給付，包含嚴重頭部創傷、深度昏迷與嚴重第三度燒燙傷時候，可以獲得基本保險金額百分之五，作為一次性理賠給付，但給付以一次為限，且不會從未來的身故保險金扣除。

壽險業者認為，投保美元計價保單，可以達到資產分散風險，且善用利變型保單，也可以在人生規劃中，延續財富或是保障家人經濟安全。

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