一銀拚永續創新 邁進四願景

第一銀行2025年全球經理人會議於22日召開，300多位總行及海內外分行高階主管齊聚一堂凝聚共識，董事長邱月琴表示，2025年第一銀行訂出「攜手超越‧永續創新」的策略主軸，期許所有經理人秉持勇於挑戰的精神，攜手合作，超越自我，再創佳績。

邱月琴開場時表示，一銀2024年稅前純益292.43億元，續創歷史新高，年增26.15億元；各項業務推展也有優異表現，不僅中小企業放款連續15年蟬聯龍頭寶座、海外據點數及iLEO數位帳戶續居公股銀行之冠，永續發展及公平待客位居業界領導地位，高資產財富管理資產規模（AUM）更首度躍升業界第一。

展望2025年全球經濟，邱月琴指出，通膨逐步緩解雖帶來樂觀情緒，但貿易戰升溫的疑慮，加上地緣政治風險與科技快速變革，金融業面臨更多挑戰與機遇，一銀須提升風險意識。「隨著AI時代來臨，企業和個人都應該保持開放心態！」一銀將以客群需求為導向，跟緊台商供應鏈的腳步，朝向「利基型、區域型、數位型、低碳型」幸福銀行的四大願景穩步前進。邱月琴勉勵海內外經理人，樹立誠信、守法的當責榜樣，營造公平與健康的職場環境，帶領分行及團隊穩健成長。

一銀總經理李嘉祥則強調成功沒有奇蹟，只有累積，要勤於接觸、勤於管理、勤於學習、勤於練習，才有機會在競爭激烈的經營環境中保持領先。

為落實ESG永續經營，李嘉祥以一銀的FIRST五個英文字母分別代表「全方位服務（Full-service）」、「社會影響力（Influence）」、「經營永續韌性（Resilience）」、「誠信經營（Sincerity）」及「人才發展（Talent）」等五大面向，打造一銀永續發展推動藍圖。

李嘉祥表示，一銀具體提出「創造價值開啟新局」、「掌握市場突破框架」、「智慧創新轉型超越」、「活用資本遵法防詐」及「永續領航建構未來」等五大策略方針，期許提供客戶更好的產品與服務。