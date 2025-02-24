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退休金算盤／複合債、多重資產基金 投資利器

經濟日報／ 記者 夏淑賢
有高額存款靠定存利息就可安度老年生活是一種幸福，但是如果善用投資工具則可能使可用資金多出一倍，過得更從容優渥。（路透）
有高額存款靠定存利息就可安度老年生活是一種幸福，但是如果善用投資工具則可能使可用資金多出一倍，過得更從容優渥。（路透）

有高額存款靠定存利息就可安度老年生活是一種幸福，但是如果善用投資工具則可能使可用資金多出一倍，過得更從容優渥。擁有高額存款的編劇余女士，抓準時機換屋因此手頭多出2,000萬元現金，原本定存利息加勞保年金就夠用，只有兼差外快的錢拿來旅遊，但透過銀行協助退休理財規劃後，余女士可以有了更多旅遊玩樂的本錢。

余女士過去是八點檔連續劇編劇，離婚後獨力扶養三名子女。在子女自立後，余女士選擇退休，並把她台北市的公寓賣掉，換到林口的電梯大樓，多了2,000萬元現金做退休本。余女士退休後，出國玩樂只用偶爾出任劇本評審或編劇班講師的收入，定存息和勞保年金支應基本生活需要。直到朋友點醒她找銀行規劃比定存更好的理財方案，於是余女士找上遠東銀行協助。

余女士的退休理財規劃建議
余女士的退休理財規劃建議

遠東銀行產品開發部部長高宇宏指出，余女士雖然現階段靠定存利息與勞保老年年金足以支應生活支出，但醫療相關費用勢必隨著年齡增加，且長期通貨膨脹也是不能忽略的風險，因此如何增加余女士可運用金額是規劃重點。

高宇宏建議余女士2,000萬元存款保留100萬元做為緊急預備金，其餘1,900萬元分為1,500萬元、400萬元兩筆進行投資配置。首先考量美國公債殖利率位於近20年相對高點，有利進場布局債券相關投資長線，建議1,500萬元投入平均信用評等達投資等級的「全球複合債券基金」，由於債券基金通常持有數百檔債券，可大幅分散且降低風險，假設年配息率為6%，則每年配息可約達90萬元，可供額外開支、提升退休生活品質。

400萬元則建議投入「累積型全球多重資產基金」，進一步追求資產增值以因應未來可能發生大筆額外支出，假設長期平均年化報酬率約6%，400萬元投資超過12年有機會成長到價值800萬元；如更保守預估長期平均年化報酬率僅4%，400萬元投資18年後仍有機會成長到價值800萬元。雖然「全球複合債券基金」與「全球多重資產基金」的波動度皆低於股票基金或其他較積極債券型基金，相對適合作為退休後的資金配置部位。不過，即使屬於相對穩健的基金，依舊會隨市場走勢波動，投資風險仍須納入考量。

調整理財規劃後，余女士每年現金流入可達121.6萬元，較規劃前僅靠定存息加勞保老年年金每年現金流入62萬元，增加近一倍。若將來每月實際開銷不多，也可考慮將配息型「全球複合債券基金」改為累積型，以享受長期投資複利效果，如此一來，退休資產有機會持續累積增長，進而提高退休生活品質。

高宇宏補充，即使投資基金部位皆維持平盤，甚至有長期合理的波動，但投資部位加上緊急預備金仍維持約當2,000萬元價值，且基金流動性高，若發生急需現金狀況方便變現，可提供余女士經濟與心理層面的安全感。

勞保年金 退休

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