金控投資解密！國泰、凱基金大舉加碼電子股 富邦金減碼

據各金控揭露2024年12月底台股大額投資交易名單，富邦金（2881）、國泰金（2882）、新光金（2888）、中信金（2891）、凱基金（2883）等五金控，2024年12月底對電子股總持股、持債水位季增16.4%到1兆814億元，遠高於電子股指數同期漲8.6%，國泰金、凱基金持股各季增34%和27%最高，顯示大加碼，富邦金則偏減碼。其中國泰金砸重金布局AI概念股，富邦金則明顯縮手。

國泰金新增華碩、健鼎、健策、嘉澤、力成、致茂，並回補台光電和大立光等共八檔AI概念股，砸重金布局AI；反觀富邦金僅同步回補台光電一檔AI題材股，似有縮手態勢。

一家金控主管觀察，富邦金2024年第4季將智邦、信邦、矽力、美利達、祥碩等五檔科技股剔除大額交易名單，傳產、金融股也各剔除六檔和二檔，合計13檔是去年單季最多，顯示富邦金採區間操作、積極實現資本利得，也趁機降低風險部位，重新布局2025年。

五大金控2024年12月底電子股投資策略

值得一提的是，2024年底富邦金持電子股部位攀到3,273億元，占富邦金總台股持股八成，風險集中度高，顯示電子股風吹草動將影響金融資產未實現損益優劣。

進一步以個股來看，國泰金、富邦金、新光金、凱基金等四家金控同步加碼聯電，除新光金外，其餘三家金控聯袂加碼台積電、日月光；金控雙雄也讓台光電重返大額交易名單中。

聯電以國泰金加碼12.5萬張最多，凱基金和富邦金各加碼4.2萬張和3.3萬張；台積電以富邦金掃了近2萬張居首，國泰金加碼1.5萬餘張，凱基金加碼逾7,300張；日月光則以國泰金敲進逾1.6萬張最多。

台積電居技術領導地位與AI需求支撐其長期成長展望，日月光則可望受惠美國的出口管制，迎大陸轉單，並隨先進封裝與測試業務成長，其產品組合轉佳也將驅動毛利率與獲利成長，都是壽險金控逢低布局主因。

國泰金大額交易名單中，與上季相較，新增華碩、健鼎、健策、嘉澤、力成、致茂、元太，台光電和大立光共九檔，僅剔除可成，頗有重金布局AI概念股意味，12月底對電子股季增34%。

富邦金新增台光電、國巨、可成，剔除智邦、信邦、矽力、美利達、祥碩等五檔，12月底對電子股季增6.3%低於同季電子股8.6%漲幅，顯示偏減碼。

凱基金12月底對電子股季增27%也偏加碼，新增聯發科；中信金新增華碩與國巨，剔除聯發科、日月光和聯詠三檔；新光金是唯一減碼台積電者。