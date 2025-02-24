台新銀跟隨台商 新南向拓點

台新銀行於2003年設立第一間海外分行香港分行後，近年來積極擴張海外版圖，截至目前於海外已有11個據點，中國大陸上海分行以及越南隆安分行尚在規劃中。台新銀指出，未來將持續緊隨台商腳步，於具投資效益之新南向國家中建立營業據點。

台新銀第一間海外分行香港分行於2003年設立，自2014年起，銀行以一年至少一個海外據點的布局策略，陸續成立新加坡分行、日本東京分行、澳洲布里斯本分行及緬甸仰光辦事處，完成第一階段西太平洋島鏈營運據點及東南亞金融營運中心的基礎建置，以利銀行海外業務拓展，並提供南向發展台商基礎金融服務平台。

在大中華經濟圈部分，除台灣及香港等據點外，銀行將透過上海辦事處在地深入瞭解中國大陸產業及金融市場，掌握適當時機遞件申請升格為分行，以提供兩岸三地全方位之企業金融及理財型服務。

隨著台積電於九州設廠，帶動供應鏈廠商陸續赴日，台新銀也率先於福岡布建日本第二據點，期能透過東京及福岡的雙據點營運模式提供國人更完整的金融服務。

台新銀指出，海外分行（含OBU）獲利情況隨著新據點持續拓建，各海外分行營運狀況陸續步上軌道。雖新成立海外據點初期建置投入建置成本較高，但台新專業的團隊都能在最短時間內，綜合全行的資源布建資產，迅速達到損益兩平並開始挹注獲利，未來也將持續布建新據點持續提升海外獲利比重。

展望未來，台新銀表示，隨著中美貿易戰及全球供應鏈重整，近年台商的海外布局區域著重在東南亞各國。台新亦隨著台商南移腳步，掌握台商轉移布局之商機，於新南向國家建立之完整金融平台；未來，台新銀仍會持續評估，於具投資效益之新南向國家中建立營業據點。