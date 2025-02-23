全球經理人會議 一銀：金融業一利多三挑戰

第一銀行董事長邱月琴昨（22）日表示，2025年金融業迎來一利多與三挑戰，包括利多為全球通膨逐步緩解，帶動市場樂觀情緒；三挑戰為貿易戰升溫疑慮、地緣政治風險與科技快速變革。

一銀昨日召開2025全球經理人會議，300多位總行及海內外分行高階主管齊聚一堂。邱月琴認為，伴隨AI時代來臨，一銀將以客群需求為導向、數位資源、跟緊台商供應鏈、跨區整合銀行資源四方向，打造銀行往利基型、區域型、數位型、低碳型四大遠景前進。

她認為，金融業面臨更多挑戰與機遇，銀行必須提升風險意識，以敏捷應變力迎接市場變化，永續創高為一銀今年經營主軸。

邱月琴昨日公布一銀去年稅前盈餘292.43億元，歷史新高，年增26.15億元。獲利主因除了財務績效成績亮眼，各項業務推展也有優異表現，包括中小企業放款連續15年蟬聯龍頭寶座，海外據點數續居公股銀行之冠。

根據金管會數據統計，一銀數位存款帳戶統計至去年底191.2萬戶，為公股行庫最高，僅次於台新銀、國泰世華銀及連線銀行，邱月琴指出，iLEO數位帳戶續居公股銀行之冠，高資產財富管理資產規模（AUM）也躍升業界第一。

一銀總經理李嘉祥指出，一銀要以其FIRST五個英文字母，持續朝「全方位服務（Full-service）」、「社會影響力（Influence）」、「經營永續韌性（Resilience）」、「誠信經營（Sincerity）」及「人才發展（Talent）」等五大面向，打造永續發展推動藍圖。