受惠去年台股大漲 公保準備金大賺1,190億元 收益率24.72％創新高

考試院院日前公布「公教人員保險準備金113年截至12月底止之財務運用情形」報告。銓敘部報告指出，2024年公保準備金大賺1,190億元，收益率24.72％，投資績效續創歷年新高。

考試院院長周弘憲在考試院會中表示，公保準備金2024年度運用績效表現亮眼。惟全球金融市場詭譎多變，請受委託負責投資的台灣銀行持續留意因應，靈活調整投資策略，維護被保險人之權益。

銓敘部報告指出，2024年度MSCI全球指數及臺灣加權股價指數分別上漲17.49％、28.47％，公保準備金採靈活資產配置方式，均衡布局國內外金融市場，截至113年12月底止，整體運用規模為5,913億元，2024年度運用收益為1,190億元，採市值法之收益率達24.72％，投資績效續創歷年新高。

銓敘部表示，公保準備金依年度運用計畫，採多元、穩健與彈性的資產配置，未來仍將持續留意全球金融情勢，包括美國經貿新政動向、地緣政治、中國經濟前景等不確定因素，著重投資風險之管控，適時依金融市場變化動態調整投資策略，以提升長期投資績效。