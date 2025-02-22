第一銀行 2025 全球經理人會議 董座：金融業面臨三挑戰

第一銀行2025年全球經理人會議於今(22)日召開，300多位總行及海內外分行高階主管齊聚一堂凝聚共識，董事長邱月琴表示，2025年第一銀行訂出「攜手超越‧永續創新」的策略主軸，期許所有經理人秉持勇於挑戰的精神，攜手合作，超越自我，再創佳績。

展望2025年全球經濟，邱月琴指出，通膨逐步緩解雖帶來樂觀情緒，但第一，貿易戰升溫的疑慮，加上第二地緣政治風險與第三科技快速變革，金融業面臨更多挑戰與機遇，第一銀行必須提升風險意識，以敏捷應變力迎接市場變化，因此訂定「攜手超越‧永續創新」為今年的經營主軸，期盼能凝聚全行向心力，帶領團隊再創新高。

在全球經理人會議一開場，邱月琴即表示，第一銀行2024年稅前淨利292.43億元，續創歷史新高，年增26.15億元，這都要感謝全體同仁的付出與貢獻；除財務績效成績亮眼外，各項業務推展也有優異表現，不僅中小企業放款連續15年蟬聯龍頭寶座、海外據點數及iLEO數位帳戶續居公股銀行之冠，永續發展及公平待客位居業界領導地位，高資產財富管理資產規模(AUM)更首度躍升業界第一。

「隨著AI時代來臨，企業和個人都應該保持開放心態！」邱月琴說，第一銀行將以客群需求為導向，善用數位資源，持續學習，並跟緊臺商供應鏈的腳步，跨區整合銀行資源，朝向「利基型、區域型、數位型、低碳型」幸福銀行的四大願景穩步前進。

邱月琴最後勉勵與會的海內外經理人，身為分行的領航者，必須樹立誠信、正直、守法的當責榜樣，並以尊重、理性領導團隊，營造公平與健康的職場環境；同時經理人應持續自我精進、勇於挑戰，持續育才、留才，帶領分行及團隊穩健成長。

另外，會議當天特別邀請勤業眾信執行副總經理江榮倫進行「誠信經營與問責管理」專題演講，增進經理人了解自身責任進而承擔責任，培養「當責」的管理思維，以身作則落實誠信經營。

第一銀行總經理李嘉祥於會議中逐一就經營績效回顧、經營環境發展趨勢及全行經營策略方向進行報告，並提點今年各項業務推展亮點，勉勵各經理人成功沒有奇蹟，只有累積，要勤於接觸、勤於管理、勤於學習、勤於練習，才有機會在競爭激烈的經營環境中保持領先。

另外為落實ESG（環境、社會、公司治理）永續經營，李嘉祥以第一銀行的FIRST五個英文字母分別代表「全方位服務(Full-service)」、「社會影響力(Influence)」、「經營永續韌性(Resilience)」、「誠信經營(Sincerity)」及「人才發展(Talent)」等五大面向，打造第一銀行永續發展推動藍圖，展現從銀行本業出發，攜手客戶建構永續未來的決心。

李嘉祥表示，為讓全體經理人在業務推展上有所依循，第一銀行具體提出「創造價值開啟新局」、「掌握市場突破框架」、「智慧創新轉型超越」、「活用資本遵法防詐」及「永續領航建構未來」等五大策略方針，期許全體同仁要追求卓越、攜手合作、不斷創新，提供客戶更好的產品與服務。