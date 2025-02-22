中信贊助棒球經典賽資格賽

力邀基層球員觀賽，偕同球迷見證經典。中國信託銀行（2891）獨家冠名贊助2025年世界棒球經典賽台灣區資格賽（WBC），力挺中華隊爭取2026年世界棒球經典賽正式賽晉級門票。資格賽昨（21）日於台北大巨蛋開打，由中華隊迎戰西班牙隊，獨特「台式應援」再度響徹大巨蛋，滿場熱情球迷成為中華隊最強後盾。

為讓棒球基層選手觀摩高強度國際賽事，中信銀行特別爭取400席大巨蛋座位，邀請2024年U12、U15、U18中華隊成員與其所屬學校隊友，以及於中信盃黑豹旗賽事中表現優異的球隊共襄盛舉，齊力為中華隊大學長應援。

中國信託為台灣首家支持五級棒球運動發展的企業，中信兄弟棒球隊四年三度奪下中華職棒大聯盟年度總冠軍，本屆經典賽資格賽共六名中信兄弟教練及球員入選中華隊，披上戰袍為國爭光，包含教練王建民、彭政閔、陳江和以及球員呂彥青、高宇杰、宋晟睿。

中華民國棒球協會理事長辜仲諒指出，去年中華隊為台灣抱回世界12強棒球錦標賽冠軍，不是運氣也不是奇蹟，而是多年來的累積，從基層棒球一路到成棒、職棒，大家共同努力的結果。棒球已經成為台灣文化重要一環，它給了我們希望、自信，期待中華隊延續P12奪冠氣勢，全力以赴打出好成績。

獲邀至大巨蛋觀戰的400位基層棒球隊選手們難掩興奮，高雄市中山高中球員蘇唯得表示，第一次來大巨蛋很興奮，搭了五個小時的火車就為目睹球星風采，很高興因獲得中信盃黑豹旗潛力獎而受邀觀賽。台東縣卑南國中棒球隊由校長陳文靜率隊，下午搭乘自強號北上，看完球後再搭凌晨的跨夜火車回台東，是為了熱血力挺中華隊。去年亞洲盃U12中華隊小將周震泉說，很開心親眼看到大學長現場打球，希望未來有機會跟他們一樣站在大巨蛋球場。

2024年是台灣棒球大放異彩的一年，一舉奪得世界12強棒球錦標賽冠軍，帶給台灣人難忘回憶。為再度集結全台球迷熱血應援力量，中國信託特別推出「Home Run Taiwan 2025年WBC資格賽凝聚篇」影片，刻畫無論今昔，棒球總能凝聚全台灣人的心。即日起至2月25日止，前往中國信託Home Run Taiwan臉書粉絲團及Instagram帳號，在活動影片「2025年WBC資格賽｜球迷們，讓我們集結吧！」貼文下方留言寫下對本屆經典賽資格賽所支持球員及祝福，即有機會獲得限量經典賽資格賽球衣與官方紀念商品。