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永續先行者聯盟 拚產業議合

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
第三屆永續金融先行者聯盟21日啟動，本屆目標是今年前達成金控對投融資高碳排（前60%）企業擇定半數以上議合。 聯合報系資料照
第三屆永續金融先行者聯盟21日啟動，本屆目標是今年前達成金控對投融資高碳排（前60%）企業擇定半數以上議合。 聯合報系資料照

第三屆永續金融先行者聯盟昨（21）日啟動，本屆目標是今年前達成金控對投融資高碳排（前60%）企業擇定半數以上議合。國泰金（2882）總經理李長庚宣示，議合最高境界為「No ESG No Money」，若企業不願意，金融業集體不投資、不貸款。下周將與石化和航空這二大高碳排產業先行「議合」開會。

金管會於2022年成立永續金融先行者聯盟，由元大金、中信金、玉山金、第一金、國泰金、兆豐金等六大金控組成，元大今年接棒第三屆輪值主席，昨舉辦啟動記者會，金管會主委彭金隆與聯盟成員出席，並承諾深化綠色採購、資訊揭露、國際接軌、協助與推廣及「投融資與議合」五大作為。

彭金隆表示，他上任來一直強調金融市場必須持續發展，同時保持安全及健康，金融監理兩大面向為安全與發展並進。金管會對市場發展有三大主軸：亞洲資產管理中心、金融科技發展、永續金融發展。他細數兩年來先行者聯盟訂定財務碳排計算指引、減碳目標與策略規畫指引、協助建立企業ESG資訊平台、永續經濟活動指引、金融氣候實體風險資訊整合平台、與產業議合、建立永續金融網站、推廣永續金融證照及教育訓練。第三屆聯盟做出更多承諾，包括綠色採購、資訊揭露、國際接軌、協助與推廣及投融資與議合，創造市場改變。

另共同籌組「淨零推動工作平台」六大工作群，將配合政策，聚焦於優化碳排資訊申報流程、建立產業碳排平均數據資料庫等。國泰金擔綱「資金與統計工作群」，主責優化金融業範疇一、二排放量申報資訊揭露流程，研析淨零工作提出建議。李長庚強調，善用金融資源與企業議合，假設企業不願意承諾淨零轉型，所有金融機構集體不投資、不貸款，這就是「No ESG No Money（沒有環境、社會和企業治理，就沒有生意）」

元大金 國泰金 金管會

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