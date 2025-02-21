在職最後一天 台企銀董座劉佩真打破沈默發出公開聲明

台企銀董事長劉佩真的請辭今日生效，台企銀發出公告，劉佩真已請辭法人代表，而劉佩真也首度對外打破沈默，對外發出首份公開聲明，並且指出，她已在2月18日正式請辭。

劉佩真在聲明中指出，本人任職台企銀期間，身罹疾病，仍掛心工作、戮力從公，依照公司規定請假、銷假並受領薪酬；公關費均檢據實報實銷、使用及核銷程序均符合公司規定。相關爭議刻正由司法機關偵查中，為免造成行政團隊及公司之困擾，本人於114年2月18日主動請辭，爾後將全心配合調查，以證清白。