高鐵競標、富邦引資花旗 蔡明忠為陳玲玉站台國際通商50周年酒會

國際通商法律事務所今晚在台北文華東方酒店舉行創所50周年紀念晚會，富邦集團董事長蔡明忠更親自到場致詞，他回顧包括高鐵案和之後引資花旗，都是雙方緊密合作的案子，尤其高鐵競標，他笑稱，當時為競標籌備的90天，是他一輩子最認真工作的日子。

在慶祝酒會中，包括工商總會名譽理事長許勝雄、富邦集團董事長蔡明忠、國泰金控董事長蔡宏圖、台新金控總經理林維俊、玉山科技協會理事長童子賢、CIP哥本哈根基礎建設基金法務長歐博翔、茂聯集團董事長梁華哲、星展銀行員工關係資深副總裁陳建良，都是座上嘉賓。

擔任國際通商榮譽首席顧問的陳玲玉，今年亦逢執業50周年，她於早期加入國際通商後，主導國際通商合併第一聯合法律事務所，這是台灣史上第一件律師事務所的合併。

陳玲玉回顧許多代表作，高鐵即為其中一例，從1997年至今，國際通商已任高鐵顧問長達28年，也是全球最高投資金額5500多億元的BOT投資案，成就台灣南北一日生活圈；家樂福也是她的另一代表作，國際通商事務所並且協助台積電在2015年擬訂第一件營業秘密法，禁止離職員工去國外任職。

在1999年，陳玲玉亦牽成富邦與花旗銀行策略聯盟，花旗投資8億美元。國泰世華銀行也有18年的訴訟是委託國際通商，每審都贏，最後在去年底終於三審定讞。在家族傳承上，2003年的萊爾富破產案亦為國際通商的代表作，不只打贏訴訟，而且5個月完成增資浴火重生，並照顧供應商、加盟店和員工的權益。2002年，有32位員工跳槽華新科技的和解案，競爭公司提存10億元，查封華新科技30億元銀行帳戶，是史上最高金額的假扣押案，國際通商用9個月時間促成雙方和解。另外，2015年的高雄氣爆案大和解，國際通商也逐一拜訪受難家屬促進和解。

陳玲玉形容自己和國際通商打官司是「左手寫情詩、右手寫訴狀」，不僅情理法兼具，而且還有其人生哲理：「退一步放過對方，其實是放過自己，握緊拳頭，但掌中空無一物，張開雙手才能擁抱世界！」

蔡明忠指出，他和陳玲玉是二代交情，蔡明忠的父親蔡萬才曾要選立法委員，他笑稱，父親的國語演講稿，都是陳玲玉寫的。從台灣高鐵聯盟競標，蔡明忠就和陳玲玉成為最緊密的工作夥伴，那90天是他一輩子工作最努力的時候，就因為夥伴是陳玲玉，不認真都不行，早上9點吃早餐到深夜吃宵夜，每天9點到晚上12點，只有周日可以休息。因此他常和陳玲玉開玩笑，一輩子的便當就是和陳玲玉吃的最多。他回憶，當時高鐵案很多制度是成功的，但不幸政治凌駕法律，很多制度都無法實現，他深感台灣最大的風險就是政治，包括彰銀官司先前持續多年，蔡明忠也笑說，能夠對付政府的，大概就是陳玲玉了。

蔡明忠並回顧當年引資花旗的過程指出，當時他和陳玲玉併肩作戰，每天晚上9點才和美國召開越洋會議談判。

童子賢則回憶，他跟陳玲玉互動最多的，反而是和公益和藝文有關，而他在和碩工作時，法務長等人員，很多菁英都是陳玲玉訓練出來的徒弟。他並提到，台灣科技業的繁榮，有賴於法律、財務、創投、金融等各界力量一起促成。

國泰金控總經理李長庚也指出，當年和國際通商的合作，是起源於一家事務所的不法法律專員，偷客戶的印鑑，盜賣客戶股票之後放在國泰世華銀行的帳戶，之後卻是國泰世華銀行變成被告，該事務所因為30幾億元的損失，所以委請國際通商團隊，來協助應變，一合作就是28個年頭。