國際通商50周年紀念晚會 持續深耕在地全球布局

國際通商法律事務所今晚在台北文華東方酒店舉行創所 50 週年紀念晚會,以「在地深耕,全球佈局」為主題,席開 50 桌,包括工商總會名譽理事長許勝雄、富邦集團蔡明忠董事長、國泰金控總經理李長庚、玉山科技協會理事長童子賢、貿聯集團董事長梁華哲等都到場祝賀。

國際通商榮譽首席顧問陳玲玉致詞時細數律師事務所50年來的理念是「明日事、今日畢」,針對訴訟案要協助客戶打贏官司、走出困境,商務案件則是要成功締約、永續經營。陳玲玉回憶50年來許多大案件,包括台新金與財政部有關彰銀經營權之爭、台灣高鐵BOT與政府的斡旋等,可說國際通商 50 年歷史,無異是台灣 50 年來經濟發展簡史。