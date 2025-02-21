國際通商50周年紀念晚會 持續深耕在地全球布局
國際通商法律事務所今晚在台北文華東方酒店舉行創所 50 週年紀念晚會，以「在地深耕，全球佈局」為主題，席開 50 桌，包括工商總會名譽理事長許勝雄、富邦集團蔡明忠董事長、國泰金控總經理李長庚、玉山科技協會理事長童子賢、貿聯集團董事長梁華哲等都到場祝賀。
國際通商榮譽首席顧問陳玲玉致詞時細數律師事務所50年來的理念是「明日事、今日畢」，針對訴訟案要協助客戶打贏官司、走出困境，商務案件則是要成功締約、永續經營。陳玲玉回憶50年來許多大案件，包括台新金與財政部有關彰銀經營權之爭、台灣高鐵BOT與政府的斡旋等，可說國際通商 50 年歷史，無異是台灣 50 年來經濟發展簡史。
因此該所特別出版了一本紀念專書《在台深耕、全球佈局 - FOCUS ON THE FUTURE》，記載半世紀以來該所經辦的 100 個重要客戶案件，並且特別從中摘選台灣司法史上第一件、或對台灣有特別貢獻或特殊意義的 20 個精典案件，在晚宴的最後一道「歷經 50 年熬煮的經典美食」，就是以橢圓形白色大盤端出的「國際通商 50 週年紀念專書《在台深耕、全球佈局 - FOCUS ON THE FUTURE》，讓現場與會嘉賓報以熱烈掌聲。
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