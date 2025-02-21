捲爭議去職！ 台企銀董座劉佩真首發聲明稿130字表清白

台企銀董事長劉佩真聲明稿。台企銀／提供

臺企銀（2834）董事長劉佩真於22日起不再擔任台企銀董事長，劉佩真於21日晚間發布聲明稿表示，她擔任台企銀董事長以來身罹疾病仍戮力從公，依規定請假銷假與受領薪酬，使用與核銷程序均符合公司規定，相關爭議檢調偵辦中，為免造成行政團隊與公司困擾，她已在18日請辭，未來將全心配合調查，力證清白。

財政部今天發函解任劉佩真的台企銀董事職務，但22日才生效，台企銀今天董事會後正式對外公告，劉佩真也在今天晚間發布此一聲明稿，這也是劉佩真自農曆年後補班日爆出她遭搜索調查後，第一次正式對外發聲，全力捍衛自己的清白。

據悉，劉佩真最近幾天都在辦公室打包清理，未再主持行內會議，今天的董事會雖然理論上劉佩真的解任令尚未生效，她還是董事長，應主持董事會，但她今天也未出席，晚間則是發出此一簡短的聲明稿表明立場，並親筆簽名。劉佩真聲明稿全文請見照片。