五大銀行新增房貸利率2.238%創16年新高 打炒房有效？央行官員這麼說

房貸族利息支出壓力增。中央銀行21日公布，1月五大銀行新增房貸利率2.238%，連四升並創下16年新高；此外，五大銀行1月新增房貸金額降至645.99億元，為近11個月新低，月減358.68億元，主要是適逢農曆春節，工作天數較前一個月減少五天。對於目前房市景氣，央行官員表示，國內房市呈「交易量縮、價格漲幅縮減」趨勢。

對於1月五大銀行新增房貸利率飆高，央行經研處副處長曹體仁說明，主要原因有三，一是銀行自行控管不動產風險，二是部分銀行的房貸額度瀕臨銀行法72-2條的三成上限，會拉高利率「以價制量」，第三則是央行祭出第七波房市管制，銀行遵循央行政策，拉高房貸利率水準。

對於央行2024年9月祭出「史上最嚴」的房市信用管制措施，迄今是否已見成效，曹體仁表示，觀察六都買賣移轉棟數，自去年中以來，均維持下行趨勢，顯示「房市交易量縮減」，另外，1月代表中古屋行情的信義房價指數顯示，大台北地區房價年增率6.73%，為2024年1月以來的一年新低，顯示大台北地區的房價漲幅已見趨緩。

不只如此，象徵全國預售與新成屋房價走勢的國泰房價指數，2024年第4季季增率1.15%，同樣是一年來的低點，顯示市場觀望氣氛濃厚，房價漲幅持續縮減。

央行資料顯示，1月五大銀行新承作房貸645.99億元，相較去年農曆春節2024年2月新承作房貸557.51億元，多了88億元，曹體仁分析，以六都買賣移轉棟數來看，今年1月為14萬226棟，低於去年2月的14萬786棟，但因房價上漲、今年房價較去年來得高，會導致五大銀行今年農曆春節的新承作房貸金額高於去年。

央行提供資料顯示，1月新青安房貸占五大銀行房貸比重升至38.65％，僅次於去年6月的40.92％、為新青安上路以來的次高紀錄，曹體仁解釋，主要是分子（新青安貸款）的減幅，小於分母（五大銀行新承作房貸）的減幅，這也代表在央行措施下，銀行信用資源已優先提供給無自用住宅者。