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國際通商50周年慶 持續深耕在地再創輝煌

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
國際通商50周年慶。國際通商提供
國際通商50周年慶。國際通商提供

國際通商法律事務所21日於台北文華東方舉行創所 50 周年紀念晚會，國際通商主持律師馬靜如指出，感謝客戶和我們一起走過半世紀的成功旅程，也希望未來能持續深耕在地，繼續往前。

Baker McKenzie 全球主席 Milton Cheng致詞時表示，過去50年來國際通商憑藉全球視野、產業領先的專業知識與深厚的本地市場洞察，為客戶提供全方位法律服務，而這些關鍵優勢正是我們躍升為市場首屈一指國際律所的基石，並期待可以再創輝煌。

國際通商創所50周年紀念晚會。由1975年的創始團隊李忠雄律師及Robert Yahng 出席，美國在台協會、台灣美國商會、台灣上市櫃協會亦派代表出席。工商總會名譽理事長許勝雄、富邦集團董事長蔡明忠、國泰金控（2882）董事長蔡宏圖、台新金控（2887）總經理林維俊、玉山科技協會理事長童子賢、CIP哥本哈根基礎建設基金法務長歐博翔、茂聯集團董事長梁華哲、DBS 銀行員工關係資深副總裁陳建良等親臨致賀。

Baker McKenzie 於 1949 年在美國芝加哥創立，距今已逾75年，在全球45個國家中的 74 個大城市設有事務所，國際通商於1977年加入，協助跨國集團之在台公司及台灣客戶，發展全球布局。

現場來賓也一一上台致詞，其中，許勝雄說，國際通商大家都知道成立於1975 金寶集團成立於1973我從一個老大哥的立場，看著國際通商一步一腳印的成長，在這幾十年的過程中，國際通商擁有一個強大的團隊，我們公司在成長過程中，國際通商也給了很多協助，台灣這幾十年來，走向國際化，也有很多國際公司來台投資，台灣廠商也往外走，此時就需要國際通商這種國際型的事務所來穿針引線，相信也有很多企業界的朋友都有受到國際通商的支持，也期盼未來國際通商可以繼續扮演媒人的角色，為我國企業帶來更多機會。

此外，童子賢則表示，首先祝賀國際通商50周年生日快樂，他也在現場寫了一封賀卡「八方風雨會中州，國際通商；百年勳業剛過半，寶島榮耀」來慶賀國際通商；此外他也提到，台灣的科技業有如此的繁榮，不能只提到工程師，如果沒有律師幫忙也很難邁向國際，且同時要感謝台灣現在的創投環境非常繁榮，才能讓台灣科技業邁向繁榮。

國際通商榮譽首席顧問陳玲玉表示，她早期加入國際通商後，主導國際通商合併第一聯合法律事務所，是台灣史上首件律師事務所的合併，奠定了國際通商快速成長的基礎。國際通商歷年來多次榮獲台灣年度最佳律所、及許多國際評鑑的最高榮譽，可說是實至名歸。 國際通商 50 年的歷史，無異是台灣 50 年來經濟發展的簡史。此次出版的紀念專書《在台深耕、全球佈局 - FOCUS ON THE FUTURE》，記載半世紀以來該所經辦的 100 個重要客戶案件，並且特別從中摘選台灣司法史上第一件、或對台灣有特別貢獻或特殊意義的20個精典案件，作專章介紹。

美國在台協會 董事長

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