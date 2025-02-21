五大銀行新承做房貸利率創16年新高 新青安房貸占比居次高

中央銀行今日發布五大銀行新承做房貸最新統計，1月購屋貸款金額645.99億元，較上月減大358.68億元，主要是因為1月有農曆春節假期，工作天數較上月少了5天。但新承做房貸利率上升至2.238％，創98年1月以來新高。

1月五大銀行新承做房貸金額645.99億元，對照去年農曆春節月分113年2月的新承做房貸金額557.51億元，同樣都是農曆春節月分，今年新增房貸比去年多。央行經研處副處長曹體仁表示，新承做房貸金額可以從價量兩因素分析， 數量方面，以六都買賣移轉棟數來看呈現略減，但因為房價較一年前為高，因此今年春節月分的新承做房貸金額高於去年。

今年春節月分1月六都買賣移轉棟數為14萬226棟，去年春節月分2月的六都買賣移轉棟數是14萬786棟，六都房屋交易量略減。

新承做房貸利率逐月走高，1月利率2.238％已創16年來新高，2008年12月五大行新承做房貸利率為2.523％。曹體仁表示，三項因素帶動房貸利率走高，包括銀行執行不動產貸款風險控管，加上部分銀行因承做房貸接近上限而採取以價制量措施，以及在央行第7波選擇性信用管制規定下而提高房貸利率。

造成這波房市交易熱絡的新青安，1月貸款比重再度升高，1月新青安房貸占新承做房貸比率升至38.65％，創下新青安實施以來的次高紀錄，僅次於去年6月創下的最高占比40.92％。

曹體仁表示，新青安占比上升主要是因為分子（新青安貸款）的減幅，小於分母（新承做房貸）的減幅所致。

央行去年9月推出第7波選擇性信用管制迄今4個月，央行評估是否已收打炒房成效？曹體仁表示，從購屋貸款、建築貸款、周轉金、新承做貸款率利率來看，與去年中相比，月變動金額幅度呈現縮小趨勢，央行會持續關注相關數據變化。