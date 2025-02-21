快訊

經典賽Live／中華隊迎戰西班牙 「台鋼潛水艇」陳宇宏先發

公開翻臉早能預料！川普核心圈幾乎無支持者 盼選舉替換澤倫斯基

才認私密照！曹興誠再開罵「蠢」 脫口：把我大陸前女友挖出來

五大銀行新承做房貸利率創16年新高 新青安房貸占比居次高

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
銀行以價制量、不動產風險控管，以及央行選擇性信用管制使得新承做房貸利率走高至2.238％，創16年來新高。圖／本報系資料照片
銀行以價制量、不動產風險控管，以及央行選擇性信用管制使得新承做房貸利率走高至2.238％，創16年來新高。圖／本報系資料照片

中央銀行今日發布五大銀行新承做房貸最新統計，1月購屋貸款金額645.99億元，較上月減大358.68億元，主要是因為1月有農曆春節假期，工作天數較上月少了5天。但新承做房貸利率上升至2.238％，創98年1月以來新高。

1月五大銀行新承做房貸金額645.99億元，對照去年農曆春節月分113年2月的新承做房貸金額557.51億元，同樣都是農曆春節月分，今年新增房貸比去年多。央行經研處副處長曹體仁表示，新承做房貸金額可以從價量兩因素分析， 數量方面，以六都買賣移轉棟數來看呈現略減，但因為房價較一年前為高，因此今年春節月分的新承做房貸金額高於去年。

今年春節月分1月六都買賣移轉棟數為14萬226棟，去年春節月分2月的六都買賣移轉棟數是14萬786棟，六都房屋交易量略減。

新承做房貸利率逐月走高，1月利率2.238％已創16年來新高，2008年12月五大行新承做房貸利率為2.523％。曹體仁表示，三項因素帶動房貸利率走高，包括銀行執行不動產貸款風險控管，加上部分銀行因承做房貸接近上限而採取以價制量措施，以及在央行第7波選擇性信用管制規定下而提高房貸利率。

造成這波房市交易熱絡的新青安，1月貸款比重再度升高，1月新青安房貸占新承做房貸比率升至38.65％，創下新青安實施以來的次高紀錄，僅次於去年6月創下的最高占比40.92％。

曹體仁表示，新青安占比上升主要是因為分子（新青安貸款）的減幅，小於分母（新承做房貸）的減幅所致。

央行去年9月推出第7波選擇性信用管制迄今4個月，央行評估是否已收打炒房成效？曹體仁表示，從購屋貸款、建築貸款、周轉金、新承做貸款率利率來看，與去年中相比，月變動金額幅度呈現縮小趨勢，央行會持續關注相關數據變化。

新青安房貸 春節

延伸閱讀

00922、00923親民版0050怎麼選？莎莉：思考很久後投資更分散的它

AI需求熱…外銷美國續成長 元月金額達163.8億美元

影／汪小菲抵台與妻Mandy十指緊扣　機場不發一語未受訪

陸續聽到風聲…他慘遭半導體大廠裁員 房貸剛上肩崩潰了

相關新聞

金管會公布近一年重大裁罰紀錄 這案件最高罰800萬

金管會公布近一年重大裁罰紀錄，以銀行局去年3月對國泰世華銀開罰800萬元為最重，保險局則以21日對台灣人壽裁罰720萬元...

五大銀行新承做房貸利率創16年新高 新青安房貸占比居次高

中央銀行今日發布五大銀行新承做房貸最新統計，1月購屋貸款金額645.99億元，較上月減大358.68億元，主要是因為1月...

永續金融先行者聯盟 今年聚焦五大重點

金管會於2022年成立永續金融先行者聯盟，今年由元大金控接棒聯盟第三屆輪值主席，今日舉辦啟動記者會。元大金總經理翁健指出...

第三屆永續先行者聯盟啟動 六金控：積極深化五大議題

金管會2022年成立「永續先行者聯盟」至今第三年，由國內6家金控齊力推動淨零排放政策，本屆由元大金控接下擔任輪值主席，六...

前立委賴坤成接農信保基金董事長？ 賴：沒收到派令

財團法人農業信用保證基金董事長一職，今傳出將由前立委賴坤成接任，綠營擬提前為2026年台東縣長選舉派現任原住民立委陳瑩參...

民眾赴日刷卡要輸入PIN碼？ 金管會：簽名驗證不受影響

日本為強化信用卡安全，今年4月起將採PIN碼方式驗證刷卡消費，台灣民眾赴日刷卡也要輸入密碼？金管會今天指出，經了解後，台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。