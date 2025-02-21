永續金融先行者聯盟 今年聚焦五大重點

金管會於2022年成立永續金融先行者聯盟，今年由元大金控接棒聯盟第三屆輪值主席，今日舉辦啟動記者會。元大金總經理翁健指出，今年將聚焦五大主題，包括聚焦於強化政策與國際接軌、優化碳排資訊申報流程及減碳目標訂定、建立產業碳排平均數據資料庫、建立永續人才培育機制與促進國際交流等方向努力，各個工作群將偕同金融公會及周邊相關單位，攜手促進國內永續金融發展。

聯盟共同籌組的「淨零推動工作平台」六大工作群，也將配合主管機關政策來推動。

元大金融廣場是在去年10月落成，此次聯盟記者會在元大金融廣場召開，是該大樓啟用以來第一次對外舉辦大型活動，包括元大金控、中信金控、玉山金控、第一金控、國泰金控、兆豐金控等六大金控的聯盟成員，在記者會上亦共同承諾積極深化「綠色採購」、「資訊揭露」、「國際接軌」、「協助與推廣」及「投融資與議合」五大議題作為。

金管會主委彭金隆在致詞時指出，金融市場如何能在安全及發展並進，在金管會過去推動時，有三大主軸，資產管理中心、金融科技發展，以及永續金融是三大主軸，將從理念化為行動、化為改變。

他表示，過去112、113年，先行者聯盟已完成不少工作，訂定財務碳排計算指引、減碳目標及規畫策略指引，協助建立企業ESG平台、永續經濟活動指引，及整體議合等，和永續金融網站及證照、交易訓練，讓企業能快速回應，及和國際接軌，未來聯盟也將透過綠色採購、資訊揭露、投融資議合、協助與國際接軌，都會是非常好的典範。

彭金隆也指出，接下來全球更關心的將會是轉型金融，協助企業及金融機構因應氣候變遷，所以去年金管會在10月底推出綠色轉型行動方案，提出30項措施，也希望為台灣帶來更多創新機會，對永續發展做出貢獻。

翁健指出，永續不是口號，而是企業經營和產業創新的核心理念，未來企業也須面對更嚴格的法規挑戰，碳排的精算也將更為精密。他指出，金融業不只是企業資金的提供者，更是企業永續轉型的驅動引擎，將延續聯盟精神、緊跟政策腳步，偕同聯盟成員透過籌資、投資與融資的影響力，引領各產業實踐低碳轉型。

元大金控目前擔任聯盟的「培力與證照工作群」召集人，翁健表示，於2024年與證基會聯手催生國內首張國家永續金融證照，並從自身做起，今年也將續提供集團全體同仁每人新台幣1300元報考證照補助，總金額超過1500萬元，來補助同仁考照。翁健說明，永續金融證照包括基礎及進階證照，全台灣有12000張，目前金融業包辦7成，大約8400張，14家金控每家金控平均600張，對此，元大金今年也會繼續鼓勵同仁考照，至少永續專責同仁一定要取得證照，且上周元大金控已召開永續金融商品的協調會議，並已要求5大子公司總經理也鼓勵內部參加考試。

2025年永續聯盟將揭露所有高碳排產業及其碳排量，翁健指出，聯盟目標希望2025年之前，把策略目標方向訂出，就元大金而言，去年11月即開始對投融資對象作碳盤查，也讓相關部門，例如風控單位來覆核，第三方機構來作確信，各家金控都已在提前布局，其中對於高碳排產業占全國總排放量60%碳排量的部分，希望至少一半來議合。

胡則華指出，聯盟中並沒有定義高碳排產業，經濟部或環境部也並未定義，而是聯盟中先選投資或融資或投融資，排出其客戶從碳排最大排到最小，取前面60%高碳排的部分，因此，並非大家都有一致的標準。她也坦言，計算範疇三較麻煩之處在於，大家標準不一樣，因此金管會推出指引來協助業者參考，把客戶投融資產生的碳排，用統一的公式計算到金融業者身上。