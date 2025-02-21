保誠人壽榮獲中華信評「twAAA」評等、展望「穩定」

保誠人壽獲得中華信評的高度肯定，授予長期保險公司財務實力評等與發行體信用評等「twAAA」，以及「穩定」的評等展望。中華信評為標普全球評級子公司，以客觀獨立之專業角度，提供金融市場公正的評估意見，為國內外金融市場廣泛使用。

中華信評在評等結果中分析，保誠人壽作為保誠集團具高度策略性的子公司，與集團保險業務營運之間的整合度高，品牌與企業價值也緊密連結。在豐富國際資源的基礎上，保誠人壽與集團間在儲蓄型、保障型與健康險等核心保險商品方面的整合程度相當高。透過多元銷售通路以及多元產品的策略，保誠人壽在集團初年度等價保費（APE）中的貢獻占比持續成長。中華信評亦預期，保誠人壽對母集團核心業務的貢獻度仍將相當顯著。

作為分紅保單的專家，保誠人壽長期專注發展分紅保單並深入挖掘消費者潛在需求。不論在保單設計、分紅管理、資產配置、投資操作及風險管理上，都具備充足的經驗與成熟度。另一方面，投資策略避免短期投機性操作，以長期穩健的投資模式，輔以有效的進行匯率避險，降低短期投資市場的波動對紅利分配的影響。

保誠集團已經於2023年接軌IFRS17。以長期企業經營為目標，保誠人壽遵從嚴謹的公司治理與財務控管，在2024年上半年度之淨值比及資本適足率皆高於法定標準，展現良好的經營績效。在各項風險管理上，以全面化思考進行測試作業，不管是針對市場價格波動、交易對手信用評級、現金流量、內部控制等項目都仔細監測。中華信評的分析也指出，保誠人壽的整體財務風險結構與壽險業平均水準相當，具備完善的風險控管措施與允當的風險治理；資產組合的流動性高，營運現金流量亦令人滿意。

保誠人壽長期深耕台灣，秉持著以客為本的精神，透過每年進行退休調查、教育基金準備大調查、三明治族大調查，發掘消費者的真實想望。並持續擴展多元通路與推出創新保障商品，從消費者角度出發，發展貼心客戶服務，提升顧客旅程的體驗，以滿足消費者在不同人生階段的需求。履行「保障每個人生，誠就每個未來」的宗旨。