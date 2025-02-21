財政部解任劉佩真台企銀董事 台企銀董事會未選代理人

台企銀（2834）21日董事會至傍晚結束，財政部今天發函解任台企銀董事長劉佩真的董事職務，但明天(2月22日)才生效，因此台企銀今天董事會並沒有討論董事長接任者人事，據了解，台企銀可能在下周一(2月24日)召開臨時常董會，再由常董互推台企銀總經理李國忠代理董事長。

據透露，劉佩真在今天董事會前夕、昨天就已經在辦公室打包清理，今天的董事會雖然理論上劉佩真的解任令尚未生效，她還是董事長，應主持董事會，但是她今天已經沒有出席，沒有向董事、同仁告別，低調離開。