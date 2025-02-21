華南金旗下華銀監察人宮文萍請辭 將轉戰台灣金聯董座
華南金控（2880）公告子公司華南銀行監察人、農保基金董事長宮文萍21日請辭生效，據悉，行政院已核定宮文萍接任台灣金聯董事長，因此宮文萍辭任華銀監察人職務，即日生效。
台灣金聯董事長在前董事長呂政璋去年11月6日上任後三天即閃辭，由總經理郭文進暫代董事長。在政院核定宮文萍出任台灣金聯新董座後，即不能兼華銀監察人職務，因此宮文萍請辭，至於新的華銀監察人，華南金則尚未改派。
台灣金聯為財政部督導成立的資產管理公司，去年11月由曾任雲林縣農業處長的呂政璋出任台灣金聯董事長，當時原任董座施俊吉任期尚未屆滿，爆出軒然大波，呂政璋上任三天即請辭，現在才確認新的接任人選。
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