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No ESG No Money！先行者六金控下周先議和航空、石化業

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

第三屆永續金融先行者聯盟啟動，本屆目標之一是2025年前完成金控投資、融資在高碳排（前60%）企業所有資訊揭露工作。國泰金（2882）總經理李長庚宣示，議和最高境界為「No ESG No Money」，若企業不願意，所有金融機構集體不投資、不貸款。下周將安排與石化業跟航空業這二大高碳排產業先行「議和」開會。

國泰金本屆擔綱聯盟工作平台的「資料與統計工作群」，主責優化金融業範疇一、二排放量申報資訊揭露流程，研析淨零工作並提出建議。李長庚強調，善用金融資源與企業議和，假設企業不願意，所有金融機構集體不投資、不貸款，這是最高境界。

不過，李長庚說，現實上還未達到此境界，因此先從高碳排行業開始進行議和，喚起節能減碳效果，他透露下周已安排兩場行業減排研討會，包括石化及航空產業，這兩個產業是目前碳排相對高的產業，且所有聯盟成員投資和授信皆多。因此，照目標走，開始溝通國際趨勢、現實狀況、政府政策，以及淨零減排路徑等，金融機構樂意協助，從高碳排方向逐步推進，透過聯合議和，效益發揮更大且更快，「期待早一天我們可以對外說 No ESG No Money（沒有環境、社會和企業治理，就沒有生意）」。

國泰金 長庚

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