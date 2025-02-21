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金管會公布近一年重大裁罰紀錄 這案件最高罰800萬

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會。圖／聯合報資料照片
金管會。圖／聯合報資料照片

金管會公布近一年重大裁罰紀錄，以銀行局去年3月對國泰世華銀開罰800萬元為最重，保險局則以21日對台灣人壽裁罰720萬元居冠。

國泰世華遭開罰案件主因，是國泰世華商業銀行蘭雅分行櫃員挪用客戶資金所涉缺失，違反銀行法第45條之1第1項及「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」第3條第1項、第8條第1項及第3項規定，金管會依銀行法第129條第7款規定，在去年3月1日，核處新臺幣800萬元罰鍰。

台灣人壽則因在昨日爆出內鬼案，違反保險法令，保險局依保險法第171條之1第4項規定核處罰鍰新臺幣720萬元。

如果以金管會主委彭金隆上任以來，銀行局對台灣樂天信用卡公司開罰250萬元為最重，主因台灣樂天信用卡股份有限公司對資訊安全防護與客戶個人資料保護所涉缺失，違反銀行法第47條之1授權訂定之信用卡業務機構管理辦法第33條規定，依同法第131條第7款規定，在去年9月30日金管會核處新臺幣250萬元罰鍰。

證期局中，今年1月對國泰投信與復華投信，依照違反證券投資信託及顧問法令裁罰案，依證券投資信託及顧問法第111條第7款各處罰鍰新臺幣120萬元。

保險 國泰世華 金管會

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