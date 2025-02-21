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第三屆永續先行者聯盟啟動 六金控：積極深化五大議題

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
第三屆永續金融先行者聯盟啟動記者會上，由元大金控、中信金控、玉山金控、第一金控、國泰金控、兆豐金控等聯盟成員出席活動。記者林莉／攝影
第三屆永續金融先行者聯盟啟動記者會上，由元大金控、中信金控、玉山金控、第一金控、國泰金控、兆豐金控等聯盟成員出席活動。記者林莉／攝影

金管會2022年成立「永續先行者聯盟」至今第三年，由國內6家金控齊力推動淨零排放政策，本屆由元大金控接下擔任輪值主席，六家金控共同成諾，將積極深化五大議題，綠色採購、資訊揭露、國際接軌、協助與推廣及投融資與議合。

今日舉辦的第三屆永續金融先行者聯盟啟動記者會，由元大金控、中信金控、玉山金控、第一金控、國泰金控、兆豐金控等聯盟成員出席活動，共同承諾積極深化五大議題，綠色採購、資訊揭露、國際接軌、協助與推廣及投融資與議合。

元大金控總經理翁健表示，金融業不只是企業資金的提供者，更是企業永續轉型的驅動引擎，將延續聯盟精神、緊跟政策腳步，偕同聯盟成員透過籌資、投資與融資的影響力，引領各產業實踐低碳轉型。

元大金控表示，在共同籌組的淨零推動工作平台六大工作群，也將配合主管機關政策，聚焦於強化政策與國際接軌、優化碳排資訊申報流程、建立產業碳排平均數據資料庫、建立永續人才培育機制與促進國際交流等方向努力，各個工作群將偕同金融公會及周邊相關單位，攜手促進國內永續金融發展。

元大金控說，身為聯盟一員，擔任「培力與證照工作群」召集人，於2024年與證基會聯手催生國內首張國家永續金融證照，並從自身做起，提供集團全體同仁每人新台幣1,300元報考證照補助，總金額超過1,500萬元，為台灣永續人才發展奠定堅實基礎。

永續金融先行者聯盟已邁入第三屆，6家金控成員不僅持續推進ESG策略措施，卓越成果屢獲業界及國際肯定，同時建立起良好默契與合作模式，穩步攜手帶動各產業深化永續發展，朝2050淨零排放目標前進。

元大金控 兆豐金控 玉山金控

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