富邦人壽開啟轉職者嶄新職涯 業務主管薪資成長幅度近三成

依行政院主計處今年1月公布資料所示，2024年「金融及保險業」受僱員工每人每月平均總薪資10萬7,348元，在就業市場中是許多人的轉職首選。富邦人壽憑藉精實的培訓制度，不僅持續推動業務制度改革、商品行銷及數位工具創新，亦優化業務發展環境，2024年經營績效表現亮眼，業務主管薪資年增幅近三成。今年更擴大專案獎勵制度，祭出多項優渥徵才計畫，並提高生育津貼與員工持股福利，吸引優秀人才加入。

富邦人壽（5865）業務通路處陳寬偉資深副總經理表示，富邦人壽憑藉多元的獎勵計畫、完善的培訓制度及優渥的員工福利，幫助業務夥伴在自由與成就之間找到最佳平衡，實現職涯理想。

加大新人獎勵為兩年 直聘主管專案吸引人才

富邦人壽業務員體系向來以高效能著稱，憑藉精實的培訓制度與以客戶需求為導向的服務理念，協助業務員實現多角化經營，透過循序漸進的完整培訓制度，2024年業務主管(主任以上)薪資年增幅近3成，平均月薪高達12.6萬元。

富邦人壽2024年的新進同仁過半數是未滿30歲的社會新鮮人，在人力穩定發展的同時，也達成年齡結構年輕化。為協助新人迅速融入公司，富邦人壽為新進同仁訂定專案獎勵制度，新人於專案期間2年內符合獎勵條件，最高可獲42.9萬元獎勵。公司亦透過「新銳培訓」、「精銳培訓」及「明日之星成長營」等分階段訓練，幫助新人快速成長，三年內打造出能獨當一面的業務主管，根據2024年內部統計資料，30歲以下業務主管人數高達35%，充分證明想在富邦成功，年齡絕非問題。

同時為吸引優秀人才加入富邦（2881），特別推出「直聘業務/行銷主管專案」，針對金融同業及跨業具有行銷/組織拓展經驗的優秀人才，或於體育、社會公益等方面有傑出貢獻的傑出人士，通過甄選後，即聘任為業務/行銷主管，享有額外專屬獎勵。另針對已有經驗的管理階業務同仁，富邦人壽特別設計「精銳成處營」，以管理職能擴充及組織發展為核心，力求3年內協助主管成功晉升處經理，成立專屬團隊。

育兒津貼、員工持股福利再加碼 生一胎領24.4萬助員工安心成家

此外，富邦人壽亦積極打造友善、健康幸福職場，除了優於法規的假別外，為減緩員工生育、育兒的壓力，富邦人壽提供多元福利制度，包含每胎新生兒補助10萬元，6歲以下子女育兒津貼更從每年1.5萬元加碼至2.4萬元，總計生一胎能領到24.4萬元的補助：另亦加碼員工持股信託福利，2025年起增加員工持股信託提撥金額，各級業務主管從原本1,000~3,000元提高到2,000~4,000元，協助員工長期儲蓄及累積財富，讓員工不僅能高效能工作，更能享有高品質生活。

富邦人壽秉持以人為本的精神，致力完善國人保障的品牌實力，獲多項獎項肯定，不僅連續九年榮獲現代保險雜誌舉辦之「保險品質獎」知名度最高、業務員最優、理賠服務最好、最值得推薦等四項特優，亦是全國財金保險系所畢業生最嚮往加入的壽險公司(外勤)，展現卓越實力與深厚口碑，深受大眾肯定！富邦人壽今年外勤預計增員5,000人，期盼吸引更多人才加入，一同共創職涯巔峰，開啟保險新未來！