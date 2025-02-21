快訊

經典賽／扛二棒、DH沒嚇到 陳重羽喊話林佳緯：我們後面有傑憲

傳產老闆遭詐45億…隱餐飲董座羈押禁見 女共犯羅佩雯也押了

交通部拍板通過！台鐵票價可漲26.8% 最快這時間送政院核定

元大金任第3屆永續先行者聯盟主席 5大承諾拚淨零

中央社／ 台北21日電

朝2050淨零目標前行，由金管會推動的永續金融先行者聯盟今年邁入第3屆，本屆由元大金擔任輪值主席。元大金總經理翁健指出，聯盟提出包含綠色採購、資訊揭露、投融資與議合、國際接軌和協助與推廣5大承諾。

金管會2022年成立永續金融先行者聯盟，由國內6家金控齊力推動淨零排放政策。元大金接棒聯盟第3屆輪值主席，今天舉辦啟動記者會，金管會主委彭金隆與聯盟成員共同出席。

翁健致詞時表示，元大金將與中信金玉山金、國泰金、第一金、兆豐金等聯盟成員，共同承諾積極深化綠色採購、資訊揭露、國際接軌、協助與推廣及投融資與議合5大議題作為。

翁健強調，永續先行者聯盟邁入第3屆，中信金、玉山金先前擔任輪值主席奠定良好基礎，元大金接棒後會全力以赴。

翁健說，永續不是口號和承諾，而是企業經營與產業創新的重要理念。未來所有企業都要面對更嚴格的法規挑戰、碳排精算以及社會對永續的期待，金融業身為社會公器，不能逃避且要積極參與。

聯盟承諾綠色採購計畫今年底前要納入循環採購，並揭露國內主要投融資部位屬高碳排的排放量和所屬行業別；另外，揭露範疇一、二、三減碳目標、策略和具體行動。同時承諾在年底前，對國內投融資部位屬高碳排者，選擇半數以上進行議合。

彭金隆致詞時提到，金管會感謝6家先行者聯盟金控在永續金融的貢獻，未來要繼續將理念轉化為行動、讓行動產生改變。他強調，台灣金融市場要持續朝安全與發展2項目標大步邁進。

彭金隆指出，金管會推動金融市場發展的3大主軸包含亞洲資產管理中心、金融科技與永續金融。先行者聯盟已做出財務碳排計算指引、減碳目標策略規畫指引、協助建立企業ESG資訊平台、推廣證照、教育訓練等貢獻，讓台灣永續金融與國際接軌。

彭金隆期許，聯盟邁入第3屆要做出更多承諾，善盡社會責任、促進永續發展，讓台灣金融市場有更多創新機會與永續發展貢獻。

目前金融業淨零推動工作平台共有6個項目，玉山金負責政策與指引工作群、國泰金主責資金與統計工作群，中信金與聯徵中心負責資料與風控工作群、第一金為國內外推廣工作群、兆豐金負責跨部門諮詢工作群，元大金則與證基會負責培力與證照工作群。

中信金 元大金 玉山金

延伸閱讀

壽險內鬼案 挨罰720萬元

影／金融科技產業聯盟 彭金隆盼集中資源打團體戰

上任至今沒開大罰單？金管會彭金隆親自釋疑 劃出三條紅線

金管會憂川普2.0帶來資本市場三變數 彭金隆：不確定性是常態

相關新聞

金管會公布近一年重大裁罰紀錄 這案件最高罰800萬

金管會公布近一年重大裁罰紀錄，以銀行局去年3月對國泰世華銀開罰800萬元為最重，保險局則以21日對台灣人壽裁罰720萬元...

第三屆永續先行者聯盟啟動 六金控：積極深化五大議題

金管會2022年成立「永續先行者聯盟」至今第三年，由國內6家金控齊力推動淨零排放政策，本屆由元大金控接下擔任輪值主席，六...

前立委賴坤成接農信保基金董事長？ 賴：沒收到派令

財團法人農業信用保證基金董事長一職，今傳出將由前立委賴坤成接任，綠營擬提前為2026年台東縣長選舉派現任原住民立委陳瑩參...

民眾赴日刷卡要輸入PIN碼？ 金管會：簽名驗證不受影響

日本為強化信用卡安全，今年4月起將採PIN碼方式驗證刷卡消費，台灣民眾赴日刷卡也要輸入密碼？金管會今天指出，經了解後，台...

富邦證券權證業務再創佳績 獲證交所頒發三獎項肯定

富邦證券深耕權證市場，致力提升交易效率與品質，獲得主管機關高度肯定。富邦證券在臺灣證券交易所主辦的「113年度權證發行人...

金融營業稅挹注信保 落空

金融總會去年底出台金融建言白皮書均已獲各主管機關回覆，其中涉及租稅部分財政部皆保留，如爭取金融營業稅2%稅款回歸國庫後挹...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。